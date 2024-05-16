США заважають ЗСУ зупиняти просування армії РФ на Харківщині — аналітики

Заборона американської влади завдавати ударів наданою зброєю по військових цілях в Росії підриває здатність українських воїнів захищатися від наступальних операцій солдатів РФ у Харківській області. Такого висновку дійшла команда ISW.
ЗСУ не мають можливості повноцінно захищатися від росіян
Гельсінська комісія США офіційно звернула увагу на те, що Вашингтон забов’язаний дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у прикордонних районах Росії, особливо враховуючи той факт, що ворог знову намагається захопити Харківщину.
Окрім того, експерти закликали Білий дім не забувати, що Україна повинна сама вирішувати, як вести цю війну.
Чому заборона США є настільки критичною
Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що обмеження Вашингтоном здатності України бити по військових цілях в Росії створили в прикордонних районах Росії пристанище.
Саме звідти ворожа авіація має можливість завдавати ударів авіабомбами і ракетами по позиціях бійців ЗСУ і населених пунктах, і де російські війська і техніка можуть вільно скупчуватися перед початком бойових дій.
До слова, 15 травня український лідер Володимир Зеленський заявив, що бійці ЗСУ змогли "частково стабілізувати" ситуацію в Харківській області, де намагається наступати армія РФ.
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