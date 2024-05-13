В Україну їде ще одна система ППО — перші подробиці

Уже в травні Україна отримає є ще одну система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.

Німеччина надає Україні систему ППО IRIS-T

З офіційною заявою з цього приводу виступив посол Німеччини Мартін Егер.

Крім систем Patriot, є ще система IRIS-T. Уже деякі системи тут є. І зараз у травні прибуде ще одна система. Крім цього, ми обіцяли Україні, що цього року, наступного й 2026-го року постачатимемо ще такі системи. Тобто ми послідовно працюємо над розширенням ППО, — наголосив дипломат. Поширити

Він також пообіцяв, що підтримка України розвиватиметься слідом за потребами країни.

Станом на сьогодні офіційний Берлін бачить найбільшу потребу Києва в системах протиповітряної оборони.

Нині в Україні вже є дві німецькі системи ППО Patriot, очікується постачання третьої системи.

Захід міг би закрити частину неба над Україною

Як вважає глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, партнери Києва мають можливість скерувати в Україну своїх військових інструкторів для навчань українських військових на місці та захистити їх від російських атак додатковими системами ППО.

Шеф литовської дипломатії звертає увагу на те, що західні військові навчали українців в Україні до війни, тому повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним.

Це може бути першим кроком в ініціативі президента Макрона, — наголосив дипломат. Поширити

Він назвав пропозицію навчати українців у власній країні "більш практичною", ніж навчання на території країн-членів НАТО.