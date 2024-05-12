Українські пілоти використовують розроблену в США тактику для ураження ППО окупаційної армії РФ в районі лінії фронту.

Що відомо про тактику "Дика ласка"

За інформацією журналістів видання, пілоти українських військових літаків змушують російських окупантів наводити на них радари.

Зазначається, що після цього літаки відслідковують місце розміщення джерела радіолокаційних хвиль та завдають ударів американськими високошвидкісними ракетами AGM-88 (HARMs) перш ніж російські системи випустять ракети "земля-повітря".

У матеріалі підкреслюється, що армія США вперше випробувала цю тактику під час війни у В’єтнамі.

Літакам, які отримали умовну назву Wild Weasel ("Дикі ласки") доручалось знищувати радари ворожих ППО.

Це дозволяло почати працювати штурмовій авіації.

Літаки "Дикі ласки" мали радіолокаційні приймачі, за допомогою яких визначали місце розміщення ворожих систем ППО.

Спочатку такі літаки озброювали бомбами, а пізніше — швидкісними ракетами.

Термін "дика ласка" походить від Project Wild Weasel. За даними Національного музею ВПС США, ця стратегія протидії ЗРК ВПС США використовувала прямі атаки для придушення протиповітряної оборони противника .

Ці місії, які спочатку називалися "Project Ferret" — з посиланням на маленького хижого ссавця, який заходить до своєї жертви в лігво, щоб убити її, — були перейменовані на Project Wild Weasel, щоб їх не плутати з кодовою назвою "Ferret", яку використовували під час Другої світової для радіолокаційних бомбардувальників протидії.

Україна явно вчиться у західної військової думки. Україна приділяє велику увагу місіям SEAD, — зазначає стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс. Поширити

Він додав, що українська тактика "виходить далеко за межі класичних місій "Дикої ласки".

Складність адаптації HARM для України пов’язана з несумісністю старих реактивних літаків радянських часів, таких як МІГ-29 і винищувачі Су-27, із сучасними західними технологіями.

Минулого місяця заступник міністра оборони США з питань придбання та підтримки Вільям Лаплант заявив журналістам на конференції у Вашингтоні, що Україна використовувала iPad, щоб зробити українські літаки сумісними із західною зброєю.

Що відомо про виконання ЗСУ операцій “Дика ласка”

За словами старшого наукового співробітника відділу авіації та технологій у лондонському аналітичному центрі Royal United Services Institute (RUSI) Джастіна Бронка, після проходження необхідної адаптації українські літаки випустили сотні ракет HARM по радарах ППО окупаційної армії РФ.

Однак наразі українські військові змінили техніку виконання цих операцій.

Хоча спочатку вони досягли кількох успішних уражень російських систем ЗРК і радарів, російські оператори ЗРК швидко адаптували свою тактику, — пояснює експерт. Поширити

Тепер запуски HARM служать "скоріше придушливій, ніж руйнівній меті".

Після запуску "ракети змушують операторів російських ЗРК вимкнути свої радари та змінити місце розташування, щоб уникнути ураження".

Це залишає коротке вікно, в межах якого інші ударні системи, такі як ракети HIMARS або ракети Storm Shadow, можуть пробитися до найближчих цілей з набагато меншим ризиком бути перехопленими російськими ЗРК, — пояснює аналітик. Поширити

Хоча модифіковані винищувачі радянських часів дозволяють українцям використовувати ракети HARM, модифікації не дозволяють українцям максимально використати всі їхні можливості.

Тому поставка F-16 буде вирішальною для посилення української переваги в повітрі.