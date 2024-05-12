Украинские пилоты используют разработанную в США тактику для поражения ПВО оккупационной армии РФ в районе линии фронта.

Что известно про тактику "Дикая ласка"

По информации журналистов издания, пилоты украинских военных самолетов заставляют российских окупантов наводить на них радары.

Отмечается, что после этого самолеты отслеживают место размещения источника радиолокационных волн и наносят удары американскими высокоскоростными ракетами AGM-88 (HARMs), прежде чем российские системы выпустят ракеты "земля-воздух".

В материале подчеркивается, что армия США впервые опробовала эту тактику во время войны во Вьетнаме.

Самолетам, получившим условное название Wild Weasel ("Дикие ласки"), поручалось уничтожать радары враждебных ПВО.

Это позволяло начать работать штурмовой авиации.

Самолеты "Дикие ласки" имели радиолокационные приемники, с помощью которых определяли место размещения вражеских систем ПВО.

Сначала такие самолеты вооружались бомбами, а позже — скоростными ракетами.

Термин "дикая пожалуйста" происходит от Project Wild Weasel. По данным Национального музея ВВС США, эта стратегия противодействия ЗРК ВВС США использовала прямые атаки для подавления противовоздушной обороны противника.

Эти миссии, которые первоначально назывались "Project Ferret" — со ссылкой на маленького хищного млекопитающего, который заходит к своей жертве в логово, чтобы убить ее, — были переименованы в Project Wild Weasel, чтобы их не путать с кодовым названием "Ferret", которое использовали во время Второй мировой для радиолокационных бомбардировщиков противодействия.

Украина явно учится у западного военного мнения. Украина уделяет большое внимание миссиям SEAD, отмечает стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс. Поделиться

Он добавил, что украинская тактика "выходит далеко за пределы классических миссий "Дикой ласки".

Сложность адаптации HARM для Украины связана с несовместимостью старых реактивных самолетов советских времен, таких как МИГ-29 и истребители Су-27 с современными западными технологиями.

В прошлом месяце заместитель министра обороны США по приобретению и поддержке Уильям Лаплант заявил журналистам на конференции в Вашингтоне, что Украина использовала iPad, чтобы сделать украинские самолеты совместимыми с западным оружием.

Что известно о выполнении ВСУ операций "Дикая ласка"

По словам старшего научного сотрудника отдела авиации и технологий в лондонском аналитическом центре Royal United Services Institute (RUSI) Джастина Бронко, после прохождения необходимой адаптации украинские самолеты выпустили сотни ракет HARM по радарам ПВО оккупационной армии РФ.

Однако украинские военные изменили технику выполнения этих операций.

Хотя поначалу они добились нескольких успешных поражений российских систем ЗРК и радаров, российские операторы ЗРК быстро адаптировали свою тактику, — объясняет эксперт. Поделиться

Теперь запуски HARM служат "скорее подавляющей, чем разрушительной цели".

После запуска "ракеты заставляют операторов российских ЗРК выключить свои радары и изменить местоположение во избежание поражения".

Это оставляет короткое окно, в пределах которого другие ударные системы, такие как ракеты HIMARS или ракеты Storm Shadow, могут пробиться в ближайшие цели с гораздо меньшим риском быть перехваченными российскими ЗРК, — объясняет аналитик. Поделиться

Хотя модифицированные истребители советских времен позволяют украинцам использовать ракеты HARM, модификации не позволяют украинцам максимально использовать все возможности.

Поэтому поставка F-16 будет решающей для усиления украинского преимущества в воздухе.