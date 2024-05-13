В Украину едет еще одна система ПВО — первые подробности

Уже в мае Украина получит еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T от Германии.

Германия предоставит Украине систему ПВО IRIS-T

С официальным заявлением по этому поводу выступил посол Германии Мартин Эгер.

Кроме систем Patriot, есть еще система IRIS-T. Уже некоторые системы здесь есть. И сейчас в мае прибудет еще одна система. Кроме этого, мы обещали Украине, что в этом году, в следующем и 2026-м будут поставлять еще такие системы. То есть мы последовательно работаем над расширением ПВО, — подчеркнул дипломат. Поделиться

Он также пообещал, что поддержка Украины будет развиваться вслед за потребностями страны.

По состоянию на сегодняшний день официальный Берлин видит наибольшую потребность Киева в системах противовоздушной обороны.

Сейчас в Украине уже есть две немецкие системы ПВО Patriot, ожидается поставка третьей системы.

Запад мог бы закрыть часть неба над Украиной

Как считает глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, партнеры Киева могут направить в Украину своих военных инструкторов для учений украинских военных на месте и защитить их от российских атак дополнительными системами ПВО.

Шеф литовской дипломатии обращает внимание на то, что западные военные обучали украинцев в Украине до войны, поэтому возвращение к этой традиции может быть вполне выполнимым.

Это может быть первым шагом в инициативе президента Макрона, подчеркнул дипломат. Поделиться

Он назвал предложение обучать украинцев в собственной стране "более практичным", чем обучение на территории стран-членов НАТО.