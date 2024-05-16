ЗСУ ліквідували понад 1500 військових РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1500 військових РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

За інформаціяєю Генштабу, українські військові протягом минулої доби ліквідували понад 1500 російських солдатів та офіцерів.

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні ворожі втрати від початку повномасштабної війни складають:

  • особового складу ‒ близько 488460 (+1520) осіб;

  • танків ‒ 7529 (+19) од;

  • бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од;

  • артилерійських систем / artillery systems – 12565 (+27) од;

  • РСЗВ / MLRS – 1070 (+0) од;

  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 798 (+0) од;

  • літаків / aircraft – 351 (+0) од;

  • гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10028 (+13);

  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2200 (+1);

  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;

  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17048 (+93) од;

  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2062 (+1);

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Ситуація на фронті станом на 16 травня

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування противника в глибину нашої країни, зриві виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та частиною Харківської областей.

На Харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна - Липці, Лукянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця.

Бої ще тривають на напрямках Глибоке - Липці, Лукʼянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця, Плетенівка - Вовчанськ. Втрат позицій нашими підрозділами не допущено.

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем.

Втрати загарбників на Харківському напрямку з початку доби становлять 95 військовослужбовців та 27 одиниць озброєння і військової техніки. Загалом, з 10.05.2024, на цьому напрямку противник втратив 710 російських окупантів вбитими та пораненими, також знищено 125 одиниць ворожих озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника. В той же час, бойові дії ще тривають на напрямках Кислівка - Іванівка, Котлярівка - Піщане, Куземівка - Стельмахівка, Ковалівка - Новоєгорівка.

На Лиманському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону українських захисників, втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив пʼять спроб штурмувати наші позиції. Бойові дії ще тривають в районах населених пунктів Роздолівка та Спірне. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку українські війська відбили пʼять атак російських окупантів. Бойові дії все ще тривають в районах населених пунктів Новий та Андріївка.

На Покровському напрямку противник здійснив 18 безуспішних спроб атакувати наші позиції. Бойові дії ще тривають на напрямках Очеретине - Новоолександрівка, Очеретине - Калинове, Архангельське - Новоолександрівка, Соловйове - Сокіл.

На Курахівському напрямку наші війська відбили пʼять атак противника. Бої тривають в районах населених пунктів Водяне та Побєда. Сили оборони покращили тактичне положення в районі населеного пункту Побєда.

На Времівському напрямку ворог здійснив 22 безуспішні спроби прорвати оборону наших військ. Втрат позицій не допущено, бойові дії тривають, ситуація контрольована.

За уточненою інформацією, з початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Суттєвих змін в обстановці, змін у стані та положенні наших військ не відбулось.

Водночас, ворог завдав два ракетних, 48 авіаційних ударів, 255 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ.

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