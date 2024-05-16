За інформаціяєю Генштабу, українські військові протягом минулої доби ліквідували понад 1500 російських солдатів та офіцерів.

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні ворожі втрати від початку повномасштабної війни складають:

особового складу ‒ близько 488460 (+1520) осіб;

танків ‒ 7529 (+19) од;

бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од;

артилерійських систем / artillery systems – 12565 (+27) од;

РСЗВ / MLRS – 1070 (+0) од;

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 798 (+0) од;

літаків / aircraft – 351 (+0) од;

гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10028 (+13);

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2200 (+1);

кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;

підводні човни / submarines - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17048 (+93) од;

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2062 (+1);

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Ситуація на фронті станом на 16 травня

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування противника в глибину нашої країни, зриві виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та частиною Харківської областей.

На Харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна - Липці, Лукянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця.

Бої ще тривають на напрямках Глибоке - Липці, Лукʼянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця, Плетенівка - Вовчанськ. Втрат позицій нашими підрозділами не допущено.

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем.

Втрати загарбників на Харківському напрямку з початку доби становлять 95 військовослужбовців та 27 одиниць озброєння і військової техніки. Загалом, з 10.05.2024, на цьому напрямку противник втратив 710 російських окупантів вбитими та пораненими, також знищено 125 одиниць ворожих озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника. В той же час, бойові дії ще тривають на напрямках Кислівка - Іванівка, Котлярівка - Піщане, Куземівка - Стельмахівка, Ковалівка - Новоєгорівка.

На Лиманському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону українських захисників, втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив пʼять спроб штурмувати наші позиції. Бойові дії ще тривають в районах населених пунктів Роздолівка та Спірне. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку українські війська відбили пʼять атак російських окупантів. Бойові дії все ще тривають в районах населених пунктів Новий та Андріївка.

На Покровському напрямку противник здійснив 18 безуспішних спроб атакувати наші позиції. Бойові дії ще тривають на напрямках Очеретине - Новоолександрівка, Очеретине - Калинове, Архангельське - Новоолександрівка, Соловйове - Сокіл.

На Курахівському напрямку наші війська відбили пʼять атак противника. Бої тривають в районах населених пунктів Водяне та Побєда. Сили оборони покращили тактичне положення в районі населеного пункту Побєда.

На Времівському напрямку ворог здійснив 22 безуспішні спроби прорвати оборону наших військ. Втрат позицій не допущено, бойові дії тривають, ситуація контрольована.

За уточненою інформацією, з початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Суттєвих змін в обстановці, змін у стані та положенні наших військ не відбулось.

Водночас, ворог завдав два ракетних, 48 авіаційних ударів, 255 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ.