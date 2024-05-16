ВСУ ликвидировали более 1500 военных РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1500 военных РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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По информации Генштаба, украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали более 1500 российских солдат и офицеров.

Что известно о потерях армии РФ

Общие вражеские потери с начала полномасштабной войны составляют:

  • личного состава – около 488460 (+1520) человек;

  • танков ‒ 7529 (+19) ед;

  • боевых бронированных машин – 14538 (+30) ед;

  • артиллерийских систем / artillery systems – 12565 (+27) ед;

  • РСЗО / MLRS – 1070 (+0) ед;

  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 798 (+0) ед;

  • самолетов/aircraft – 351 (+0) ед;

  • вертолетов / helicopters – 325 (+0) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 10028 (+13);

  • крылатые ракеты / cruise missiles – 2200 (+1);

  • корабли /катера/warships/boats ‒ 26 (+0) ед;

  • подводные лодки/submarines - 1(+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 17048 (+93) ед;

  • специальная техника / special equipment ‒ 2062 (+1);

Ситуация на фронте по состоянию на 16 мая

Силы обороны продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении продвижения противника в глубину нашей страны, срыве выполнения им задач по установлению полного контроля над Донецкой, Луганской и частью Харьковской областей.

На Харьковском направлении с начала суток подразделения наших войск успешно отразили четыре атаки противника на направлениях Пильная – Липцы, Лукянцы – Слобожанское, Пильная – Слобожанское, Муром – Старица.

Бои еще продолжаются на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Слобожанское, Пыльная – Слобожанское, Муром – Старица, Плетеновка – Волчанск. Потери позиций нашими подразделениями не допущены.

Украинские войска продолжают выполнять оборонные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем.

Потери захватчиков в Харьковском направлении с начала суток составляют 95 военнослужащих и 27 единиц вооружения и военной техники. В общей сложности, с 10.05.2024, на этом направлении противник потерял 710 российских окупантов убитыми и ранеными, также уничтожено 125 единиц вражеских вооружений и военной техники.

На Купянском направлении украинские подразделения отразили 20 атак противника. В то же время, боевые действия еще продолжаются на направлениях Кисловка – Ивановка, Котляровка – Песчаное, Куземовка – Стельмаховка, Ковалевка – Новоегоровка.

На Лиманском направлении враг дважды пытался прорвать оборону украинских защитников, потери позиций не допущены.

На Северском направлении враг предпринял пять попыток штурмовать наши позиции. Боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Раздоловка и Спорное. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении украинские войска отразили пять атак российских оккупантов. Боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Новый и Андреевка.

На Покровском направлении противник предпринял 18 безуспешных попыток атаковать наши позиции. Боевые действия еще продолжаются на направлениях Очеретино – Новоалександровка, Очеретино – Калиново, Архангельское – Новоалександровка, Соловьево – Сокол.

На Кураховском направлении наши войска отразили пять атак противника. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Водяное и Победа. Силы обороны улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Победа.

На Времивском направлении враг предпринял 22 безуспешных попытки прорвать оборону наших войск. Потери позиций не допущены, боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

По уточненной информации, с начала суток произошло 140 боевых столкновений. Существенных изменений в обстановке, в состоянии и положении наших войск не произошло.

В то же время враг нанес два ракетных, 48 авиационных ударов, 255 ударов дронами-камикадзе и осуществил более 2400 обстрелов позиций наших войск.

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