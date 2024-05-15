Десантники ВСУ уничтожили 11 единиц бронетехники армии РФ в Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Десантники ВСУ уничтожили 11 единиц бронетехники армии РФ в Донецкой области — видео

Десантники ВСУ
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Источник:  online.ua

Российские военные пытались внезапно атаковать позиции николаевских десантников. Но это им не удалось. По своевременно обнаруженной колонне сразу начали работать артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы.

Десантники 79-й ОДШ за одно сражение поразили 11 единиц бронетехники армии РФ

Николаевские десантники в одном бою уничтожили 11 единиц бронетехники врага в районе Новомихайловки Донецкой области.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады в Фейсбуке.

От прицельного огня не помогли даже защитные металлические навары на танках. Еще несколько единиц вражеского железа эффектно подорвалось на минах.

После многодневной зализы ран враг снова пошел в массированную атаку. Одновременно 17 единиц бронетехники привлекли оккупанты в районе Новомихайловки — таврийские десантники 11 единиц уничтожили.

Благодаря сноровке и слаженной работе наших воинов четыре танка, шесть боевых машин пехоты и бронированная ремонтно-эвакуационная машина остались на поле боя. Остальные техники скрылись.

Напомним, что воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады уничтожили 314 единиц вражеской техники за шесть месяцев боевых действий в районе Новомихайловки Донецкой области.

Что известно о жалобах военных армии РФ на мясорубку в районе Часового Яра

Военные оккупационной армии РФ жалуются на безумные потери в районе Часового Яра Донецкой области.

Как отмечается в перехваченном представителями Главного управления разведки Минобороны Украины разговоре одного из российских оккупантов, в России вербуют на преступную войну против Украины очень большое количество людей, которых украинские военные ликвидируют в районе Часового Яра.

Говорю, что народу набирают жесть, а они все утилизируются в этом, Часовом Яру. Там же наступление идет. У вас стоит фронт, потому возможно, и не видно. Просто сейчас, говорю, развесили всюду плакаты лям 200, единовременные выплаты, льготы, — заявляет кремлевский захватчик.

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