Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ через своих агентов в преступной армии РФ разведало настоящие цифры потерь личного состава оккупантов на Харьковском направлении.

Армия РФ несёт огромные потери на Харьковщине

Источники движения АТЕШ сообщают о значительных потерях российских штурмовых подразделений в Харьковской области.

В результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка потеряли боеспособность. Утраты убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава.

Не последнюю роль в этом играют стычки между линейными подразделениями ВС РФ и Шторм-Z. Руководить бывшими заключенными не всем командирам по силам, даже имеющим богатый военный опыт.

Наши агенты продолжают работать и извлекать важную информацию из нового участка фронта. Обо всех изменениях мы оперативно сообщаем Силам обороны Украины. Поделиться

Наемники РФ из Африки штурмуют Харьковщину — АТЕШ

В наступление России на Харьковскую область привлечен Африканский Корпус наемников.

Об этом заявили партизаны АТЕШ.

Агенты движения АТЕШ из штабов 44 АК сообщают, что Россия задействует африканский корпус в наступлении Харьковской области. Они уже несут огромные потери.

Наемники не были готовы к такой войне. Русские посылают их в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся из штурмов.

Всю подготовку этого корпуса мы могли видеть на параде, где 20 человек исполнили традиционный военный танец. Поделиться

Есть данные о том, что в Харьковской области есть и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии.

Россия вербует и привлекает наемников из бедных стран, пытаясь компенсировать свои потери. Все страны мира должны подумать, следует ли взаимодействовать с такой страной, уверены в АТЕШ.