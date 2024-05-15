Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ через своих агентов в преступной армии РФ разведало настоящие цифры потерь личного состава оккупантов на Харьковском направлении.
Армия РФ несёт огромные потери на Харьковщине
Источники движения АТЕШ сообщают о значительных потерях российских штурмовых подразделений в Харьковской области.
В результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка потеряли боеспособность. Утраты убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава.
Не последнюю роль в этом играют стычки между линейными подразделениями ВС РФ и Шторм-Z. Руководить бывшими заключенными не всем командирам по силам, даже имеющим богатый военный опыт.
Наемники РФ из Африки штурмуют Харьковщину — АТЕШ
В наступление России на Харьковскую область привлечен Африканский Корпус наемников.
Об этом заявили партизаны АТЕШ.
Агенты движения АТЕШ из штабов 44 АК сообщают, что Россия задействует африканский корпус в наступлении Харьковской области. Они уже несут огромные потери.
Наемники не были готовы к такой войне. Русские посылают их в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся из штурмов.
Есть данные о том, что в Харьковской области есть и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии.
Россия вербует и привлекает наемников из бедных стран, пытаясь компенсировать свои потери. Все страны мира должны подумать, следует ли взаимодействовать с такой страной, уверены в АТЕШ.
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