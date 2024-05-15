Рух кримськотатарського опору АТЕШ через своїх агентів у злочинній армії РФ розвідав справжні цифри втрат особового складу окупантів на Харківському напрямку.

Армія РФ зазнає величезних втрат на Харківщині

Джерела руху АТЕШ повідомляють про значні втрати російських штурмових підрозділів у Харківській області.

Внаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу.

Не останню роль у цьому відіграють сутички між лінійними підрозділами ЗС РФ та «Шторм-Z». Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід.

Наші агенти продовжують працювати та видобувати важливу інформацію з нової ділянки фронту. Про всі зміни ми оперативно повідомляємо Силам оборони України. Поширити

Найманці РФ з Африки штурмують Харківщину — АТЕШ

У наступі Росії на Харківську область залучено Африканський Корпус найманців.

Про це заявили партизани АТЕШ.

Агенти руху "АТЕШ" зі штабів 44 АК повідомляють, що Росія задіє африканський корпус у наступі на Харківську область. Вони вже зазнають величезних втрат.

Найманці не були готові до такої війни. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.

Усю підготовку цього корпусу ми могли бачити на параді, де 20 людей виконали традиційний військовий танець. Поширити

Є дані про те, що в Харківській області є і найманці, які вже воювали в Малі та Лівії.

Росія вербує і залучає найманців із бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати. Усі країни світу повинні подумати, чи варто взаємодіяти з такою країною, впевнені в АТЕШ.