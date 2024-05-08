До Криму прибуває велика кількість ліквідованих та поранених солдатів РФ — АТЕШ

У тимчасово окупованому Джанкої партизани зафіксували прибуття великої кількості поранених та ліквідованих окупантів з Херсонського напрямку.

Яка ситуація в Криму

Як зазначає рух, на вокзалі Джанкоя у Криму партизани фіксують масові перевезення поранених та "двохсотих" військових РФ з лівого берега окупованої Херсонської області.

Крім того, агенти "АТЕШ" щодня фіксують прибуття нових поїздів з поповненням.

Російське військове керівництво продовжує відправляти мобілізованих на фронт, де ЗСУ їх зустрінуть та поповнять статистику втрат армії РФ, — додали партизани. Поширити

Втрати російської армії в Україні за добу

За даними Генштабу, за добу ЗСУ ліквідували ще 970 російських військових, таким чином загальні втрати РФ в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 477 430 солдатів.

Також воїни ЗСУ знищили 13 танків, 19 ББМ та 30 артсистем ворога.

Окрім цього протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по:

самохідному міномету 2С4 “Тюльпан”,

пункту управління,

1 складу ПММ,

5 районах зосередження особового складу противника.