АТЕШ зафіксував переміщення російських РСЗВ «Град» з Криму на окуповану Херсонщину — відео
Категорія
Україна
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АТЕШ зафіксував переміщення російських РСЗВ «Град» з Криму на окуповану Херсонщину — відео

"Град"
Джерело:  АТЕШ

Учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ виявили бойову техніку окупантів, яку переправляють у напрямку Джанкою.

АТЕШ розвідав переміщення “Градів” окупантів

Агенти руху спротиву зафіксували перекидання складу реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" у бік Херсонської області.

Окупаційний режим продовжує відновлювати радянські системи озброєння для використання їх у війні проти українського народу. Ми фіксуємо, що склади з технікою порожніють значними темпами. Ми працюємо над збільшенням російських втрат, у чому нам допомагають російські військові.

Не приховуватимемо, що нам відомо кінцеве місце призначення цього складу. Ми точно знаємо, де окупанти їх зберігатимуть. Тому «жити» їм залишилося недовго.

Що виявили партизани у Криму

Партизани зафіксували та провели аналіз дій окупантів неподалік від села Смарагдове в Джанкойському районі.

Як зазначає АТЕШ, уся місцевість обставлена денними і нічними камерами, військовими зі зброєю, машинами в укриттях і військовими групами швидкого реагування.

Представники руху опору повідомляють, що кожні 2 години російські патрулі здійснюють ретельний обхід місцевості, боячись проникнення СОУ. Зокрема, перевіряють не тільки сільські дороги та територію біля "зубів дракона", а й прочісують лісисту місцевість.

Водночас в АТЕШ зазначили точні координати об'єкта системи оборони РФ — 45.7529806, 34.4068106

Партизани наголошують, що попри тимчасову, частково панівну ситуацію окупантів на передовій, вони все одно готуються до майбутньої оборони міст на півострові.

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