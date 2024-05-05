АТЕШ зафіксував переміщення російських РСЗВ «Град» з Криму на окуповану Херсонщину — відео

АТЕШ розвідав переміщення “Градів” окупантів

Агенти руху спротиву зафіксували перекидання складу реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" у бік Херсонської області.

Окупаційний режим продовжує відновлювати радянські системи озброєння для використання їх у війні проти українського народу. Ми фіксуємо, що склади з технікою порожніють значними темпами. Ми працюємо над збільшенням російських втрат, у чому нам допомагають російські військові. Поширити

Не приховуватимемо, що нам відомо кінцеве місце призначення цього складу. Ми точно знаємо, де окупанти їх зберігатимуть. Тому «жити» їм залишилося недовго.

Що виявили партизани у Криму

Партизани зафіксували та провели аналіз дій окупантів неподалік від села Смарагдове в Джанкойському районі.

Як зазначає АТЕШ, уся місцевість обставлена денними і нічними камерами, військовими зі зброєю, машинами в укриттях і військовими групами швидкого реагування.

Представники руху опору повідомляють, що кожні 2 години російські патрулі здійснюють ретельний обхід місцевості, боячись проникнення СОУ. Зокрема, перевіряють не тільки сільські дороги та територію біля "зубів дракона", а й прочісують лісисту місцевість.

Водночас в АТЕШ зазначили точні координати об'єкта системи оборони РФ — 45.7529806, 34.4068106

Партизани наголошують, що попри тимчасову, частково панівну ситуацію окупантів на передовій, вони все одно готуються до майбутньої оборони міст на півострові.