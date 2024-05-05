АТЕШ зафіксував переміщення російських РСЗВ «Град» з Криму на окуповану Херсонщину — відео

Учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ виявили бойову техніку окупантів, яку переправляють у напрямку Джанкою.
АТЕШ розвідав переміщення “Градів” окупантів
Агенти руху спротиву зафіксували перекидання складу реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" у бік Херсонської області.
Не приховуватимемо, що нам відомо кінцеве місце призначення цього складу. Ми точно знаємо, де окупанти їх зберігатимуть. Тому «жити» їм залишилося недовго.
Що виявили партизани у Криму
Партизани зафіксували та провели аналіз дій окупантів неподалік від села Смарагдове в Джанкойському районі.
Як зазначає АТЕШ, уся місцевість обставлена денними і нічними камерами, військовими зі зброєю, машинами в укриттях і військовими групами швидкого реагування.
Представники руху опору повідомляють, що кожні 2 години російські патрулі здійснюють ретельний обхід місцевості, боячись проникнення СОУ. Зокрема, перевіряють не тільки сільські дороги та територію біля "зубів дракона", а й прочісують лісисту місцевість.
Водночас в АТЕШ зазначили точні координати об'єкта системи оборони РФ — 45.7529806, 34.4068106
Партизани наголошують, що попри тимчасову, частково панівну ситуацію окупантів на передовій, вони все одно готуються до майбутньої оборони міст на півострові.
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