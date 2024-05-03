АТЕШ розвідав систему оборони окупантів РФ у Джанкої — координати

Партизани зафіксували та провели аналіз дій окупантів неподалік від села Смарагдове в Джанкойському районі.

Що виявили партизани в Криму

Як зазначають партизани, уся місцевість обставлена денними і нічними камерами, військовими зі зброєю, машинами в укриттях і військовими групами швидкого реагування.

Представники руху опору повідомляють, що кожні 2 години російські патрулі здійснюють ретельний обхід місцевості, боячись проникнення СОУ. Зокрема, перевіряють не тільки сільські дороги та територію біля "зубів дракона", а й прочісують лісисту місцевість.

Водночас в "АТЕШ" зазначили точні координати об'єкта системи оборони РФ — 45.7529806, 34.4068106

Партизани наголошують, що попри тимчасову, частково домінуючу ситуацію окупантів на передовій, вони все одно готуються до майбутньої оборони міст на півострові.

Вони прекрасно розуміють, що їм доведеться рано чи пізно оборонятися не тільки від СОУ, а й від наших людей у Криму. Крим буде деокуповано, і це неминуче!, — підкреслили в "АТЕШ". Поширити

Військові РФ активізували будівництво оборонних укріплень по всьому Криму

Раніше партизани повідомляли, що російські військові активізували будівництво фортифікаційних споруд по всій території Криму, у тому числі біля берегової лінії, на адмінкордоні з Херсонщиною та в центрі півострова.

Агенти руху виявили нові окопи, а також інформують про те, що окупанти зміцнюють старі окопи та посилюють охорону логістичних об'єктів у Криму.

На думку партизан, це відбувається на тлі надходження військової та фінансової допомоги для України з боку союзників.