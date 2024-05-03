АТЕШ разведал систему обороны оккупантов РФ в Джанкое — координаты
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ разведал систему обороны оккупантов РФ в Джанкое — координаты

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Источник:  АТЕШ

Партизаны зафиксировали и провели анализ действий оккупантов неподалеку от села Смарагдово в Джанкойском районе.

Что обнаружили партизаны в Крыму

Как отмечают партизаны, вся местность оборудована дневными и ночными камерами, военными с оружием, машинами в укрытиях и военными группами быстрого реагирования.

Представители движения сопротивления сообщают, что каждые 2 часа российские патрули совершают тщательный обход местности, опасаясь проникновения СОУ. В частности, проверяют не только сельские дороги и территорию у "зубов дракона", но и прочесывают лесную местность.

В то же время в "АТЕШ" отметили точные координаты объекта системы обороны РФ — 45.7529806, 34.4068106

Партизаны подчеркивают, что, несмотря на временную, частично доминирующую ситуацию оккупантов на передовой, они все равно готовятся к будущей обороне городов на полуострове.

Они прекрасно понимают, что им придется рано или поздно защищаться не только от СОУ, но и наших людей в Крыму. Крым будет деоккупирован, и это неизбежно!, — подчеркнули в "АТЕШ".

Военные РФ активизировали строительство оборонных укреплений по всему Крыму

Ранее партизаны сообщали, что российские военные активизировали строительство фортификационных сооружений по всей территории Крыма, в том числе у береговой линии, на админгранице с Херсонщиной и в центре полуострова.

Агенты движения обнаружили новые окопы, а также информируют о том, что оккупанты укрепляют старые окопы и усиливают охрану логистических объектов в Крыму.

По мнению партизан, это происходит на фоне поступления военной и финансовой помощи Украине со стороны союзников.

Новости о скором поступлении на вооружение СОУ баллистических ракет ATACMS очень беспокоят российские власти. Ведь эти ракеты в сочетании с истребителями F-16 и другими средствами могут уничтожить так называемый "Крымский мост", что кардинально изменит ситуацию на поле боя, — предполагают партизаны.

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