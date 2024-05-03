АТЕШ разведал систему обороны оккупантов РФ в Джанкое — координаты

Партизаны зафиксировали и провели анализ действий оккупантов неподалеку от села Смарагдово в Джанкойском районе.
Что обнаружили партизаны в Крыму
Как отмечают партизаны, вся местность оборудована дневными и ночными камерами, военными с оружием, машинами в укрытиях и военными группами быстрого реагирования.
Представители движения сопротивления сообщают, что каждые 2 часа российские патрули совершают тщательный обход местности, опасаясь проникновения СОУ. В частности, проверяют не только сельские дороги и территорию у "зубов дракона", но и прочесывают лесную местность.
В то же время в "АТЕШ" отметили точные координаты объекта системы обороны РФ — 45.7529806, 34.4068106
Партизаны подчеркивают, что, несмотря на временную, частично доминирующую ситуацию оккупантов на передовой, они все равно готовятся к будущей обороне городов на полуострове.
Военные РФ активизировали строительство оборонных укреплений по всему Крыму
Ранее партизаны сообщали, что российские военные активизировали строительство фортификационных сооружений по всей территории Крыма, в том числе у береговой линии, на админгранице с Херсонщиной и в центре полуострова.
Агенты движения обнаружили новые окопы, а также информируют о том, что оккупанты укрепляют старые окопы и усиливают охрану логистических объектов в Крыму.
По мнению партизан, это происходит на фоне поступления военной и финансовой помощи Украине со стороны союзников.
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