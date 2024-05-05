Найближчим часом російські спецслужби можуть готувати провокації, щоб звинуватити Сили оборони України в організації та проведенні терактів у РФ.

Російські спецслужби готують провокативні теракти

За інформацією АТЕШ, в РФ планується проведення антитерористичних заходів, під час яких можуть бути затримані мусульмани, в яких, імовірно, виявлять саморобні вибухові пристрої.

Диверсія може бути реалізована в найближчі 5 днів. Організатори обирають між двома найбільшими містами РФ: Санкт-Петербургом і Москвою.

З огляду на ситуацію, "АТЕШ" закликає жителів вищезазначених міст утриматися від відвідування людних місць та велелюдних зібрань.

Що відомо про теракт в “Крокусі”

Увечері 22 березня кілька озброєних чоловіків зайшли в концертну залу «Крокус Сіті Хол» у Московській області та відкрили стрілянину. Також вони підпалили будівлю.

Внаслідок теракту загинули 144 людини.

Пізніше Слідком РФ заявив, що «спецслужби та правоохоронні органи у Брянській області, неподалік кордону з Україною затримали чотирьох підозрюваних з-поміж осіб, які вчинили теракт у концертній залі «Крокус Сіті Хол».

У ФСБ також заявили, що підозрювані в теракті хотіли «перейти російсько-український кордон» та «мали контакти на українській стороні». Цю версію очікувано підтримав російський диктатор Володимир Путін.

Українське МЗС та ГУР відкидає вигадки РФ.