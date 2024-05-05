Найближчим часом російські спецслужби можуть готувати провокації, щоб звинуватити Сили оборони України в організації та проведенні терактів у РФ.
Російські спецслужби готують провокативні теракти
За інформацією АТЕШ, в РФ планується проведення антитерористичних заходів, під час яких можуть бути затримані мусульмани, в яких, імовірно, виявлять саморобні вибухові пристрої.
Диверсія може бути реалізована в найближчі 5 днів. Організатори обирають між двома найбільшими містами РФ: Санкт-Петербургом і Москвою.
З огляду на ситуацію, "АТЕШ" закликає жителів вищезазначених міст утриматися від відвідування людних місць та велелюдних зібрань.
Що відомо про теракт в “Крокусі”
Увечері 22 березня кілька озброєних чоловіків зайшли в концертну залу «Крокус Сіті Хол» у Московській області та відкрили стрілянину. Також вони підпалили будівлю.
Внаслідок теракту загинули 144 людини.
Пізніше Слідком РФ заявив, що «спецслужби та правоохоронні органи у Брянській області, неподалік кордону з Україною затримали чотирьох підозрюваних з-поміж осіб, які вчинили теракт у концертній залі «Крокус Сіті Хол».
У ФСБ також заявили, що підозрювані в теракті хотіли «перейти російсько-український кордон» та «мали контакти на українській стороні». Цю версію очікувано підтримав російський диктатор Володимир Путін.
Українське МЗС та ГУР відкидає вигадки РФ.
Водночас відомо, що спецслужби США попереджали російську владу, що ІДІЛ може атакувати московську синагогу або «Крокус Сіті Хол». Однак це повідомлення у РФ проігнорували. Також про теракт РФ попереджав Іран.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-