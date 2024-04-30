РФ готує "гібридні" провокації проти Молдови напередодні виборів президента — Bloomberg

Росія планує націлити на Молдову хвилю так званих гібридних атак напередодні її президентських виборів і референдуму про вступ до Європейського Союзу наприкінці цього року.

Росія готує гібридні атаки на Молдову

Як зазначає видання, Велика Британія поділиться розвідувальними даними з владою Молдови, щоб допомогти їй протистояти загрозі з боку російських агентів у найближчі місяці, кажуть співрозмовники агентства.

30 квітня міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зустрінеться в Лондоні з міністром промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані, щоб обговорити “підривне російське втручання”. Також міністри оборони двох країн проведуть зустріч.

Минулого місяця керівник розвідки Молдови Александру Мустяца попередив, що Москва планує кампанію “безпрецедентної інтенсивності”.

Він заявив, що його країна виявила інформацію, яка свідчить про те, що Росія прагне зірвати президентські вибори й референдум щодо ЄС цього року.

Молдова звернулась до ЄС на тлі спроб Росії зірвати вибори

За інформацією спікера парламенту Молдови Ігоря Гросу, Росія націлилась на зрив президентських виборів в країні і референдуму щодо приєднання до ЄС.

Однак ми впевнені, що Росія всіма силами намагатиметься зірвати цей процес. Для того, щоб ввести в оману громадську думку, посіяти паніку та тривогу серед населення, використовують витончені сучасні технології із застосуванням штучного інтелекту та, зокрема, інформаційних каналів, — підкреслив Гросу. Поширити

Він зазначив, що Кремль намагається вплинути на результати виборів в Молдові і відвернути країну від євроінтеграційного курсу.

Представники РФ за допомогою своїх агентів намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові та вплинути на громадську думку.