РФ готовит "гибридные" провокации против Молдовы накануне выборов президента — Bloomberg

Россия планирует нацелить на Молдову волну так называемых гибридных атак накануне ее президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский Союз в конце этого года.

Россия готовит гибридные атаки на Молдову

Как отмечает издание, Великобритания поделится разведывательными данными с властями Молдовы, чтобы помочь ей противостоять угрозе со стороны российских агентов в ближайшие месяцы, говорят собеседники агентства.

30 апреля министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой встретится в Лондоне с министром промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани, чтобы обсудить "взрывное российское вмешательство". Также министры обороны двух стран проведут встречу.

В прошлом месяце руководитель разведки Молдовы Александр Мустяц предупредил, что Москва планирует кампанию "беспрецедентной интенсивности".

Он заявил, что его страна обнаружила информацию, свидетельствующую о том, что Россия стремится сорвать президентские выборы и референдум по ЕС в этом году.

Молдова обратилась к ЕС на фоне попыток России сорвать выборы

По информации спикера парламента Молдовы Игоря Гроса, Россия нацелилась на срыв президентских выборов в стране и референдума по присоединению к ЕС.

Однако мы уверены, что Россия всеми силами постарается сорвать этот процесс. Чтобы ввести в заблуждение общественное мнение, посеять панику и тревогу среди населения, используют изящные современные технологии с применением искусственного интеллекта и, в частности, информационных каналов, — подчеркнул Гросу. Поделиться

Он отметил, что Кремль пытается повлиять на результаты выборов в Молдове и отвлечь страну от евроинтеграционного курса.

Представители РФ с помощью своих агентов пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и повлиять на общественное мнение.