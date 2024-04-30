РФ готовит "гибридные" провокации против Молдовы накануне выборов президента — Bloomberg

Россия планирует нацелить на Молдову волну так называемых гибридных атак накануне ее президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский Союз в конце этого года.
Россия готовит гибридные атаки на Молдову
Как отмечает издание, Великобритания поделится разведывательными данными с властями Молдовы, чтобы помочь ей противостоять угрозе со стороны российских агентов в ближайшие месяцы, говорят собеседники агентства.
30 апреля министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой встретится в Лондоне с министром промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани, чтобы обсудить "взрывное российское вмешательство". Также министры обороны двух стран проведут встречу.
В прошлом месяце руководитель разведки Молдовы Александр Мустяц предупредил, что Москва планирует кампанию "беспрецедентной интенсивности".
Он заявил, что его страна обнаружила информацию, свидетельствующую о том, что Россия стремится сорвать президентские выборы и референдум по ЕС в этом году.
Молдова обратилась к ЕС на фоне попыток России сорвать выборы
По информации спикера парламента Молдовы Игоря Гроса, Россия нацелилась на срыв президентских выборов в стране и референдума по присоединению к ЕС.
Он отметил, что Кремль пытается повлиять на результаты выборов в Молдове и отвлечь страну от евроинтеграционного курса.
Представители РФ с помощью своих агентов пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и повлиять на общественное мнение.
Ранее сообщалось, что Кремль имел план по свержению проевропейского правительства в Молдове, но это удалось предотвратить.
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