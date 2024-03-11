Путин пытается свергнуть правительство Молдовы — первые подробности
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Политика
Дата публикации

Путин пытается свергнуть правительство Молдовы — первые подробности

Путин
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Источник:  AP

По словам главы МИД Молдовы Михаила Попшойа, прямо сейчас российский диктатор Владимир Путин и его приспешники делают все возможное, чтобы свергнуть молдавское правительство и не дать стране вступить в ЕС.

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По словам молдавского дипломата, путинский режим постоянно учится и приспосабливается к событиям, происходящим в разных странах мира.

Они пытаются использовать демократический процесс против нас... чтобы свергнуть демократическое правительство в Молдове, — заявил Попшой.

Он также подчеркнул, что власти его страны знают, что Путин намерен инвестировать "много энергии и финансовых ресурсов" через приспешников, чтобы попытаться достичь своего.

Кремль также попытается подкупить граждан Молдовы.

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Как отмечает Михаил Попшойа, ситуация с “ПМР” остается напряженной.

Официальный Кишинев также обеспокоен тем, что спекуляции вокруг региона могут негативно повлиять на инвестиции в страну.

Несмотря на это, глава МИД Молдовы подтвердил прогресс его страны в обеспечении энергетической безопасности, где на сегодняшний день она "совершенно независима или имеет альтернативу и может выбирать, где покупать газ и электроэнергию".

Молдавский дипломат не отрицает тот факт, что до сих пор существенное количество молдован все еще живет под влиянием российской пропаганды, которая "сделала из НАТО страшилку".

Но это не мешает нам сотрудничать с нашими партнерами в НАТО и укреплять устойчивость наших вооруженных сил, — подытожил глава МИД Молдовы.

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