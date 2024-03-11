Путин пытается свергнуть правительство Молдовы — первые подробности

По словам главы МИД Молдовы Михаила Попшойа, прямо сейчас российский диктатор Владимир Путин и его приспешники делают все возможное, чтобы свергнуть молдавское правительство и не дать стране вступить в ЕС.

Путин усиливает давление и влияние на Молдову

По словам молдавского дипломата, путинский режим постоянно учится и приспосабливается к событиям, происходящим в разных странах мира.

Они пытаются использовать демократический процесс против нас... чтобы свергнуть демократическое правительство в Молдове, — заявил Попшой. Поделиться

Он также подчеркнул, что власти его страны знают, что Путин намерен инвестировать "много энергии и финансовых ресурсов" через приспешников, чтобы попытаться достичь своего.

Кремль также попытается подкупить граждан Молдовы.

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Как отмечает Михаил Попшойа, ситуация с “ПМР” остается напряженной.

Официальный Кишинев также обеспокоен тем, что спекуляции вокруг региона могут негативно повлиять на инвестиции в страну.

Несмотря на это, глава МИД Молдовы подтвердил прогресс его страны в обеспечении энергетической безопасности, где на сегодняшний день она "совершенно независима или имеет альтернативу и может выбирать, где покупать газ и электроэнергию".

Молдавский дипломат не отрицает тот факт, что до сих пор существенное количество молдован все еще живет под влиянием российской пропаганды, которая "сделала из НАТО страшилку".