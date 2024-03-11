Путін намагається повалити уряд Молдови — перші подробиці

За словами очільника МЗС Молдови Міхайа Попшойа, просто зараз російський диктатор Володимир Путін та його поплічники роблять все можливе, щоб повалити молдовський уряд та не дати країні вступити в ЄС.

Путін посилює тиск та вплив на Молдову

За словами молдовського дипломата, путінський режим постійно вчиться та пристосовується до тих подій, що відбуваються в різних країнах світу.

Вони намагаються використати демократичний процес проти нас... щоб повалити демократичний уряд в Молдові, — заявив Попшой. Поширити

Він також наголосив, що влада його країни знає, що Путін має намір інвестувати "багато енергії та фінансових ресурсів" через своїх маріонеток, щоб спробувати досягти свого.

Кремль також буде намагатися підкупити громадян Молдови.

Більше про ситуацію та настрої в Молдові можна дізнатися зі спецвипуску online.ua:

Що відбувається в Придністров'ї

Як зазначає Міхайа Попшойа, ситуація з ПМР залишається напруженою.

Офіційний Кишинів також стурбований тим, що спекуляції щодо регіону можуть негативно вплинути на інвестиції в країну.

Попри це, глава МЗС Молдови підтвердив прогрес його країни в забезпеченні енергетичної безпеки, де станом на сьогодні вона "цілком незалежна або має альтернативу та може вибирати, де купувати газ й електроенергію".

Молдавський дипломат не заперечує той факт, що досі суттєва кількість молдован все ще живе під впливом російської пропаганди, яка "зробила з НАТО страшилку".