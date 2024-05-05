Спецслужбы РФ могут готовить теракт в Москве, чтобы обвинить Украину — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Спецслужбы РФ могут готовить теракт в Москве, чтобы обвинить Украину — АТЕШ

фсб
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Источник:  АТЕШ

В ближайшее время русские спецслужбы могут готовить провокации, чтобы обвинить Силы обороны Украины в организации и проведении терактов в РФ.

Российские спецслужбы готовят провокационные теракты

По информации АТЕШ, в РФ планируется проведение антитеррористических мероприятий, в ходе которых могут быть задержаны мусульмане, у которых предположительно обнаружат самодельные взрывные устройства.

Диверсия может быть реализована в ближайшие 5 дней. Организаторы выбирают между двумя крупнейшими городами РФ: Санкт-Петербургом и Москвой.

Учитывая ситуацию, "АТЕШ" призывает жителей вышеупомянутых городов воздержаться от посещения людных мест и многолюдных собраний.

Что известно о теракте в "Крокусе"

Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин вошли в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области и открыли стрельбу. Также они подожгли здание.

В результате теракта погибли 144 человека.

Позже Следствием РФ заявил, что «спецслужбы и правоохранительные органы в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержали четырех подозреваемых среди лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В ФСБ также заявили, что подозреваемые в теракте хотели "перейти российско-украинскую границу" и "имели контакты на украинской стороне". Эту версию поддержал российский диктатор Владимир Путин.

Украинский МИД и ГУР отвергает выдумки РФ.

В то же время известно, что спецслужбы США предупреждали российские власти, что ИГИЛ может атаковать московскую синагогу или Крокус Сити Холл. Однако это сообщение в РФ было проигнорировано. Также о теракте РФ предупреждал Иран.

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