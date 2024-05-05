В ближайшее время русские спецслужбы могут готовить провокации, чтобы обвинить Силы обороны Украины в организации и проведении терактов в РФ.
Российские спецслужбы готовят провокационные теракты
По информации АТЕШ, в РФ планируется проведение антитеррористических мероприятий, в ходе которых могут быть задержаны мусульмане, у которых предположительно обнаружат самодельные взрывные устройства.
Диверсия может быть реализована в ближайшие 5 дней. Организаторы выбирают между двумя крупнейшими городами РФ: Санкт-Петербургом и Москвой.
Учитывая ситуацию, "АТЕШ" призывает жителей вышеупомянутых городов воздержаться от посещения людных мест и многолюдных собраний.
Что известно о теракте в "Крокусе"
Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин вошли в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области и открыли стрельбу. Также они подожгли здание.
В результате теракта погибли 144 человека.
Позже Следствием РФ заявил, что «спецслужбы и правоохранительные органы в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержали четырех подозреваемых среди лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».
В ФСБ также заявили, что подозреваемые в теракте хотели "перейти российско-украинскую границу" и "имели контакты на украинской стороне". Эту версию поддержал российский диктатор Владимир Путин.
Украинский МИД и ГУР отвергает выдумки РФ.
В то же время известно, что спецслужбы США предупреждали российские власти, что ИГИЛ может атаковать московскую синагогу или Крокус Сити Холл. Однако это сообщение в РФ было проигнорировано. Также о теракте РФ предупреждал Иран.
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