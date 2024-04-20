Пророссийская румынская партия AUR готовит серию антиукраинских провокаций

Источники в украинской разведке сообщают, что пророссийские силы готовят кампанию по дезинформации, чтобы создать впечатление ущемления прав румын в Украине.
Какие провокации готовит пророссийская румынская партия AUR
Как сообщили изданию источники в ГУР, целью такой дезинформационной кампании является изображение ущемления прав румын в Украине.
В рамках подготовки к пропагандистской операции представители AUR проводят беседы со священниками сел Черновицкой, Закарпатской и Одесской областей, где проживает значительное количество этнических румын.
Кроме того, пропагандисты опрашивают семьи мужчин, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины.
Кроме того, источник отметил, что это потенциально может привести к эскалации ситуации, что приведет к блокированию транзита и разжиганию протестных настроений.
По информации источников, подобную информационную кампанию проводят представители болгарской партии Возрождение в Одесской области, ориентируясь на села, населенные преимущественно этническими болгарами.
Источник в украинской разведке считает, что синхронизация этих спецопераций свидетельствует о возможной координации со стороны Кремля, направленной на усложнение геополитического положения Украины.
Что известно о пророссийской партии AUR
В прошлом году Financial Times сообщила, что ультраправая партия AUR, ныне главная оппозиционная сила в стране, приобрела популярность в Румынии.
FT отмечает, что AUR воспользовался ростом антиукраинских настроений и дезинформационной пропагандой, чтобы увеличить свою поддержку избирателей примерно до 20 процентов после выборов 2019 года.
Партия также выступает против транзита сельхозпродукции из Украины через Румынию и против продления поставок оружия Киеву из Бухареста, а также против приема украинских пилотов для подготовки истребителей F-16.
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