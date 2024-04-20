Источники в украинской разведке сообщают, что пророссийские силы готовят кампанию по дезинформации, чтобы создать впечатление ущемления прав румын в Украине.

Какие провокации готовит пророссийская румынская партия AUR

Как сообщили изданию источники в ГУР, целью такой дезинформационной кампании является изображение ущемления прав румын в Украине.

В рамках подготовки к пропагандистской операции представители AUR проводят беседы со священниками сел Черновицкой, Закарпатской и Одесской областей, где проживает значительное количество этнических румын.

Глава партии AUR Георге Симион (справа) и Клаудиу Тарзиу (фото — AP)

Кроме того, пропагандисты опрашивают семьи мужчин, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины.

Эта операция является частью внутрирумынского политического ландшафта, но может негативно повлиять на имидж Украины, — сказал чиновник спецслужбы, который говорил с Kyiv Post на условиях анонимности. Поделиться

Кроме того, источник отметил, что это потенциально может привести к эскалации ситуации, что приведет к блокированию транзита и разжиганию протестных настроений.

По информации источников, подобную информационную кампанию проводят представители болгарской партии Возрождение в Одесской области, ориентируясь на села, населенные преимущественно этническими болгарами.

Источник в украинской разведке считает, что синхронизация этих спецопераций свидетельствует о возможной координации со стороны Кремля, направленной на усложнение геополитического положения Украины.

Что известно о пророссийской партии AUR

В прошлом году Financial Times сообщила, что ультраправая партия AUR, ныне главная оппозиционная сила в стране, приобрела популярность в Румынии.

FT отмечает, что AUR воспользовался ростом антиукраинских настроений и дезинформационной пропагандой, чтобы увеличить свою поддержку избирателей примерно до 20 процентов после выборов 2019 года.

Когда-то маргинальная ирредентистская партия, порочившая этническое венгерское меньшинство... AUR переключила передачу и сосредоточилась на Украине, заявляя, что война «не наша» и призывая правительство прекратить помощь Киеву, сообщает FT. Поделиться