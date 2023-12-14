МИД Румынии срочно вызвало российского посла

14 февраля официально стало известно, что Министерство иностранных дел Румынии экстренно вызвало посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина. Что важно понимать, это произошло после падения российского беспилотника на территории страны.
В Румынии отреагировали на еще одно падение российского беспилотника
По словам представителей румынского дипломатического ведомства, они выражают решительный протест на фоне инцидента, который спровоцировало неконтролируемое падение беспилотника, который использовался в атаке на украинскую портовую инфраструктуру в ночь с 13 на 14 декабря, в безлюдном периметре, расположенном примерно в 4 км выше города Гринда.
Официальный Бухарест обращает внимание на то, что это является новым нарушением воздушного пространства Румынии, которое противоречит международному праву.
Кроме того, сообщается, что власти страны уже начали консультации с союзниками по НАТО о событиях на границе между Румынией и Украиной, в том числе относительно инцидента с падением вражеского беспилотника.
Также румынское МИД экстренно вызвал главу дипломатической миссии Российской Федерации в Бухаресте Валерия Кузьмина.
Все больше российских беспилотников падает на территории стран НАТО
Что важно понимать, в последние месяцы 650-километровая сухопутная граница между Румынией и Украиной стала объектом российских атак.
Как уже упоминалось ранее, в конце сентября из-за падения российских дронов Румыния переместила системы ПВО ближе к своим селам на Дунае, граничащих с Украиной.
В октябре в румынских населенных пунктах на границе с Украиной была установлена система противодействия беспилотникам.
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