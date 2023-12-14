МИД Румынии срочно вызвало российского посла

14 февраля официально стало известно, что Министерство иностранных дел Румынии экстренно вызвало посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина. Что важно понимать, это произошло после падения российского беспилотника на территории страны.

В Румынии отреагировали на еще одно падение российского беспилотника

По словам представителей румынского дипломатического ведомства, они выражают решительный протест на фоне инцидента, который спровоцировало неконтролируемое падение беспилотника, который использовался в атаке на украинскую портовую инфраструктуру в ночь с 13 на 14 декабря, в безлюдном периметре, расположенном примерно в 4 км выше города Гринда.

Официальный Бухарест обращает внимание на то, что это является новым нарушением воздушного пространства Румынии, которое противоречит международному праву.

Министерство иностранных дел настойчиво требует прекращения неоднократных нападений на украинское население и гражданскую инфраструктуру, а также безответственной эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности, в том числе на границе между Румынией и Украиной, - сказано в заявлении ведомства. Поделиться

Кроме того, сообщается, что власти страны уже начали консультации с союзниками по НАТО о событиях на границе между Румынией и Украиной, в том числе относительно инцидента с падением вражеского беспилотника.

Также румынское МИД экстренно вызвал главу дипломатической миссии Российской Федерации в Бухаресте Валерия Кузьмина.

Все больше российских беспилотников падает на территории стран НАТО

Что важно понимать, в последние месяцы 650-километровая сухопутная граница между Румынией и Украиной стала объектом российских атак.

Как уже упоминалось ранее, в конце сентября из-за падения российских дронов Румыния переместила системы ПВО ближе к своим селам на Дунае, граничащих с Украиной.

В октябре в румынских населенных пунктах на границе с Украиной была установлена система противодействия беспилотникам.