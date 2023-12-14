МЗС Румунії терміново викликало російського посла

14 лютого офіційно стало відомо, що Міністерство закордонних справ Румунії екстрено викликало посла РФ у Бухаресті Валерія Кузьміна. Що важливо розуміти, це сталося після падіння російського безпілотника на території країни.
У Румунії відреагували на ще одне падіння російського безпілотника
За словами представників румунського дипломатичного відомства, вони висловлюють рішучий протест на тлі інциденту, який спровокувало неконтрольоване падіння безпілотника, який використовувався в атаці на українську портову інфраструктуру в ніч з 13 на 14 грудня, в безлюдному периметрі, розташованому приблизно за 4 км вище за течією від міста Грінду.
Офіційний Бухарест звертає увагу на те, що це є новим порушенням повітряного простору Румунії, що суперечить міжнародному праву.
Окрім того, наголошується, що влада країни уже розпочала консультації з союзниками по НАТО щодо подій на кордоні між Румунією та Україною, зокрема й стосовно інциденту з падінням ворожого безпілотника.
Також румунське МЗС екстрено викликало очільника дипломатичної місії Російської Федерації у Бухаресті Валерія Кузьміна.
Дедалі більше російських безпілотників падає на території країн НАТО
Що важливо розуміти, протягом останніх місяців 650-кілометровий сухопутний кордон між Румунією і Україною став об'єктом російських атак.
Як уже згадувалося раніше, наприкінці вересня через падіння російських дронів Румунія перемістила системи ППО ближче до своїх сіл на Дунаї, що межують з Україною.
У жовтні у румунських населених пунктах на кордоні з Україною встановили систему протидії безпілотникам.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-