Проросійська румунська партія AUR готує серію антиукраїнських провокацій
Категорія
Україна
Дата публікації

Проросійська румунська партія AUR готує серію антиукраїнських провокацій

аур
Джерело:  Kyiv Post

Джерела в українській розвідці повідомили, що така кампанія з дезінформації має на меті створити враження утиску прав румунів в Україні.

Які провокації готує проросійська румунська партія AUR

Як повідомили виданню джерела в ГУР, метою такої дезінформаційної кампанії є зображення утиску прав румунів в Україні.

Зараз у рамках підготовки до пропагандистської операції представники AUR проводять бесіди зі священиками сіл Чернівецької, Закарпатської та Одеської областей, де проживає значна кількість етнічних румунів.

Очільник партії AUR Георге Сіміон (праворуч) та Клаудіу Тарзіу (фото — AP)

Крім того, пропагандисти опитують родини чоловіків, які зараз служать в Збройних Силах України.

Ця операція є частиною внутрішньорумунського політичного ландшафту, але вона може негативно вплинути на імідж України, — сказав чиновник спецслужби, який говорив з Kyiv Post на умовах анонімності.

Окрім цього, джерело зазначило, що це потенційно може призвести до ескалації ситуації, що призведе до блокування транзиту та розпалювання протестних настроїв.

За інформацією джерел, подібну інформаційну кампанію проводять представники болгарської партії “Відродження” в Одеській області, орієнтуючись на села, населені переважно етнічними болгарами.

Джерело в українській розвідці вважає, що синхронізація цих спецоперацій свідчить про можливу координацію з боку Кремля, спрямовану на ускладнення геополітичного становища України.

Що відомо про проросійську партію AUR

Минулого року Financial Times повідомила , що ультраправа партія AUR, нині головна опозиційна сила в країні, набула популярності в Румунії.

FT зазначає, що AUR скористався зростанням антиукраїнських настроїв і дезінформаційною пропагандою, щоб збільшити свою підтримку виборців приблизно до 20 відсотків після виборів 2019 року.

Колись маргінальна ірредентистська партія, яка паплюжила етнічну угорську меншину... AUR переключила передачу й зосередилася на Україні, заявляючи, що війна «не наша» та закликаючи уряд припинити допомогу Києву, — повідомляє FT.

Партія також виступає проти транзиту сільгосппродукції з України через Румунію та проти продовження поставок зброї Києву з Бухареста, а також проти прийому українських пілотів для підготовки винищувачів F-16.

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