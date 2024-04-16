Румунія виявила серед українських біженців російських шпигунів

Вища рада оборони Румунії (CSAT) опублікувала звіт, у якому вказано, що російські шпигуни могли проникнути в країну разом з біженцями з України.

Російські шпигуни в Румунії

Digi24 повідомляє, що шпигуни мали зібрати інформацію про Румунію, військові навчання та допомогу Україні.

Звіт Вищої ради оборони країни зазначає, що шпигуни могли проникли до країни серед українських біженців тому, що владі “було важко розібратися, хто тікає від війни, а хто має інші цілі в нашій країні”.

Звіт також розкриває мету цих шпигунів, наприклад отримання інформації про оборону та безпеку.

Були також спроби отримати надзвичайно важливі дані про допомогу, яку Румунія пропонує Україні.

Крім того, люди, які проникли до Румунії, також шукали інформацію про військові навчання та війська, які дислокуються в країні.

У звіті CSAT також йдеться про дезінформацію про румунську армію, щоб люди повірили, що в разі конфлікту військові не зможуть захистити людей. Крім того, за допомогою такої ж стратегії шпигуни також намагалися дестабілізувати думку громадян про лідерів країни. Поширити

Серед вразливостей, яким Румунія була піддана в результаті цієї шпигунської операції, — посилення військових інцидентів, російські кібератаки та навіть саботаж поставок допомоги Україні.

Російські шпигуни у світі

Раніше WSJ повідомляло, що Кремль навмисне залишив кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян втекти від мобілізації та репресій до Європи, Центральної Азії та на Кавказ.

Разом цими "біженцями" в Європу проникали нові російські агенти.

Також російська агентура все частіше використовує іноземних громадян в операціях, доручаючи їм шпигунські місії.