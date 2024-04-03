Росія намагається вербувати шпигунів серед українців — WP

Що відомо про спроби РФ вербувати українців для співпраці

Один український солдат бився з російськими військовими на полі бою, коли росіяни прийшли за його батьками. Згідно з даними Служби безпеки України, їх забрали з дому і піддали тортурам. Потім російський агент зв'язався з військовослужбовцем і висунув ультиматум — перейти на іншу сторону і шпигувати на користь Росії, інакше його сім'я постраждає ще більше.

Служба безпеки України повідомляє, що солдат погодився допомагати Росії. Діючи за вказівкою російського агента, він планував додати отруйну речовину до води прального комплексу, яким користувалися старші офіцери Збройних сил України, зазначає The Washington Post.

У відомстві заявили, що зірвали змову з метою отруєння українського військового командування в Запорізькій області. Військовослужбовець був звинувачений у державній зраді, і йому загрожує довічне ув'язнення. Цей інцидент проливає світло на тактику, яку російські спецслужби використовують для вербування українців.

Початковий план Москви полягав у тому, щоб агенти проникли у вищі верстви українського суспільства ще до початку повномасштабної війни, а потім захопили владу зсередини. Але більшість цих людей були або вичислені українськими правоохоронними органами, або втекли самі в перші місяці після лютого 2022 року. Тепер, через більше ніж два роки, українців із проросійськими симпатіями, особливо тих, що обіймають впливові посади й бажають допомогти Москві, стає дедалі менше.

Які методи використовуюсь росіяни

У багатьох випадках росіяни використовували шантаж, щоб змусити українців працювати на них — погрожуючи членам родин, які все ще живуть на тимчасово окупованих територіях України, або потрапили в полон. Російські агенти вимагали, щоб українські шпигуни надавали інформацію про рух військової техніки або підтвердження того, що ракета вразила ціль.

Шантаж — не новий метод, який використовують російські спецслужби, але він став більш поширеним. Співробітник контррозвідки СБУ, який розслідував такі випадки, сказав, що йому шкода людей, чиї родичі зазнають погроз, але він вважає, що вони мають звертатися до органів влади "щоб унеможливити або мінімізувати шкоду від ворожих дій". У цьому разі до них ставитимуться як до жертв, а не як до зрадників.