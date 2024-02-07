У Білорусі КДБ намагається вербувати українців — ЦНС

У Білорусі місцеве КДБ посилило фільтраційні заходи стосовно громадян України, які там проживають. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Білоруське КДБ проводить обшуки в українців
За даними ЦНС, за минулий місяць почастішали випадки виклику українців на допит, а також обшуки в наших співгромадян.
Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів й планують навпаки залучити їх до співпраці.
Такі дії, як вказує ЦНС, вкотре вказують на співучасть мінського режиму у війні проти України.
Центр національного спротиву закликав місцеве підпілля продовжувати надавати інформацію про ситуацію у Білорусі.
Участь Білорусі у війні проти України
На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Білорусь надала свою територію російським військам для нападу на Україну.
Білорусь також надала РФ доступ до своїх військових авіабаз для російських військових літаків для запуску літаків і своїх військових установок для обстрілу артилерією та ракетами зі своєї території.
ЗМІ повідомляли, що Білорусь також лікувала російських солдатів.
25 березня 2023 року Володимир Путін заявив, що домовився з Олександром Лукашенком про розміщення та зберігання на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї.
За даними проєкту Беларускі Гаюн з території Білорусі по Україні було випущено мінімум 721 ракету.
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