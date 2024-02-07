У Білорусі КДБ намагається вербувати українців — ЦНС
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У Білорусі КДБ намагається вербувати українців — ЦНС

КДБ
Джерело:  ЦНС

У Білорусі місцеве КДБ посилило фільтраційні заходи стосовно громадян України, які там проживають. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Білоруське КДБ проводить обшуки в українців

За даними ЦНС, за минулий місяць почастішали випадки виклику українців на допит, а також обшуки в наших співгромадян.

Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів й планують навпаки залучити їх до співпраці.

Такі дії, як вказує ЦНС, вкотре вказують на співучасть мінського режиму у війні проти України.

Центр національного спротиву закликав місцеве підпілля продовжувати надавати інформацію про ситуацію у Білорусі.

Участь Білорусі у війні проти України

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Білорусь надала свою територію російським військам для нападу на Україну.

Білорусь також надала РФ доступ до своїх військових авіабаз для російських військових літаків для запуску літаків і своїх військових установок для обстрілу артилерією та ракетами зі своєї території.

ЗМІ повідомляли, що Білорусь також лікувала російських солдатів.

25 березня 2023 року Володимир Путін заявив, що домовився з Олександром Лукашенком про розміщення та зберігання на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї.

За даними проєкту Беларускі Гаюн з території Білорусі по Україні було випущено мінімум 721 ракету.

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