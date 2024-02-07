В Беларуси КГБ пытается вербовать украинцев — ЦНС

В Беларуси местный КГБ ужесточил фильтрационные меры в отношении граждан Украины, проживающих там. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Белорусское КГБ проводит обыски у украинцев
По данным ЦНС, за прошлый месяц участились случаи вызова украинцев на допрос, а также обыски у наших граждан.
Белорусские спецслужбы ищут среди украинцев информаторов и наоборот планируют привлечь их к сотрудничеству.
Такие действия, как указывает ЦНС, еще раз указывают на соучастие минского режима в войне против Украины.
Центр национального сопротивления призвал местное подполье продолжать предоставлять информацию о ситуации в Беларуси.
Участие Беларуси в войне против Украины
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Беларусь предоставила свою территорию российским войскам для нападения на Украину.
Беларусь также предоставила РФ доступ к своим военным авиабазам для российских военных самолетов для запуска самолетов и своих военных установок для обстрела артиллерией и ракетами со своей территории.
СМИ сообщали, что Беларусь также лечила российских солдат.
25 марта 2023 Владимир Путин заявил, что договорился с Александром Лукашенко о размещении и хранении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия.
По данным проекта Белорусский Гаюн с территории Беларуси по Украине было выпущено минимум 721 ракету.
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