В Беларуси КГБ пытается вербовать украинцев — ЦНС

В Беларуси местный КГБ ужесточил фильтрационные меры в отношении граждан Украины, проживающих там. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Белорусское КГБ проводит обыски у украинцев

По данным ЦНС, за прошлый месяц участились случаи вызова украинцев на допрос, а также обыски у наших граждан.

Белорусские спецслужбы ищут среди украинцев информаторов и наоборот планируют привлечь их к сотрудничеству.

Такие действия, как указывает ЦНС, еще раз указывают на соучастие минского режима в войне против Украины.

Центр национального сопротивления призвал местное подполье продолжать предоставлять информацию о ситуации в Беларуси.

Участие Беларуси в войне против Украины

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Беларусь предоставила свою территорию российским войскам для нападения на Украину.

Беларусь также предоставила РФ доступ к своим военным авиабазам для российских военных самолетов для запуска самолетов и своих военных установок для обстрела артиллерией и ракетами со своей территории.

СМИ сообщали, что Беларусь также лечила российских солдат.

25 марта 2023 Владимир Путин заявил, что договорился с Александром Лукашенко о размещении и хранении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия.

По данным проекта Белорусский Гаюн с территории Беларуси по Украине было выпущено минимум 721 ракету.