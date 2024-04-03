Что известно о попытках РФ вербовать украинцев для сотрудничества

Один украинский солдат сражался с российскими военными на поле боя, когда россияне пришли за его родителями. Согласно данным Службы безопасности Украины, их забрали из дома и подвергли пыткам. Затем российский агент связался с военнослужащим и выдвинул ультиматум — перейти на другую сторону и шпионить в пользу России, иначе его семья пострадает еще больше.

Служба безопасности Украины сообщает, что солдат согласился помогать России. Действуя по указанию российского агента, он планировал добавить ядовитое вещество в воду стирального комплекса, которым пользовались старшие офицеры Вооруженных сил Украины, отмечает The Washington Post.

В ведомстве заявили, что сорвали сговор с целью отравления украинского военного командования в Запорожской области. Военнослужащий был обвинен в государственной измене, и ему грозит пожизненное заключение. Этот инцидент проливает свет на тактику, используемую российскими спецслужбами для вербовки украинцев.

Первоначальный план Москвы заключался в том, чтобы агенты проникли в высшие слои общества еще до начала полномасштабной войны, а затем захватили власть изнутри. Но большинство этих людей были либо вычислены украинскими правоохранительными органами, либо скрылись сами в первые месяцы после февраля 2022 года. Теперь, спустя более двух лет, украинцев с пророссийскими симпатиями, особенно занимающих влиятельные должности и желающих помочь Москве, становится все меньше.

Какие методы используют русские

Во многих случаях россияне использовали шантаж, чтобы заставить украинцев работать на них — угрожая членам семей, которые все еще живут на временно оккупированных территориях Украины или попали в плен. Российские агенты потребовали, чтобы украинские шпионы предоставляли информацию о движении военной техники или подтверждение того, что ракета поразила цель.

Шантаж — не новый метод, который используют российские спецслужбы, но он стал более распространенным. Сотрудник контрразведки СБУ, который расследовал такие случаи, сказал, что ему жаль людей, чьи родственники подвергаются угрозам, но он считает, что они должны обращаться в органы власти "чтобы предотвратить или минимизировать вред от враждебных действий". В этом случае к ним будут относиться как к жертвам, а не как к предателям.