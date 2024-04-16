Румыния обнаружила среди украинских беженцев российских шпионов

Высший совет обороны Румынии (CSAT) опубликовал отчет, в котором указано, что российские шпионы могли проникнуть в страну вместе с беженцами из Украины.

Российские шпионы в Румынии

Digi24 сообщает, что шпионы должны были собрать информацию о Румынии, военных учениях и помощи Украине.

Отчет Высшего совета обороны страны отмечает, что шпионы могли проникли в страну среди украинских беженцев потому, что власти "было трудно разобраться, кто убегает от войны, а кто имеет другие цели в нашей стране".

Отчет также раскрывает цель этих шпионов, например, получение информации об обороне и безопасности.

Были также попытки получить чрезвычайно важные данные о помощи, которую Румыния предлагает Украине.

Кроме того, люди, проникшие в Румынию, также искали информацию о военных учениях и войсках, которые дислоцируются в стране.

В отчете CSAT также говорится о дезинформации о румынской армии, чтобы люди поверили, что в случае конфликта военные не смогут защитить людей. Кроме того, с помощью такой же стратегии шпионы также пытались дестабилизировать мнение граждан о лидерах страны. Поделиться

Среди уязвимостей, которым Румыния была подвергнута в результате этой шпионской операции — усиление военных инцидентов, российские кибератаки и даже саботаж поставок помощи Украине.

Российские шпионы в мире

Ранее WSJ сообщало, что Кремль умышленно покинул границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян уйти от мобилизации и репрессий в Европу, Центральную Азию и Кавказ.

Вместе с этими "беженцами" в Европу проникали новые российские агенты.

Также российская агентура все чаще использует иностранных граждан в операциях, поручая им шпионские миссии.