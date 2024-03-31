В Австрии эксагента спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу РФ
Категория
Мир
Дата публикации

В Австрии эксагента спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу РФ

Австрия
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Источник:  Der Standard

Правоохранители в Австрии задержали бывшего агента Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отта. Его подозревают в шпионе в пользу РФ.

В Австрии задержан шпион, работавший на РФ

Дело Отта австрийская прокуратура расследует с 2017 года.

Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, тайной разведке в ущерб Австрии и нарушении служебной тайны.

Перед его недавним арестом стало известно, что Отт передал российским шпионам содержимое мобильных телефонов чиновников. Также задержан бывший зять мужчины, которого считают причастным.

В их местах проживания провели обыски.

Что известно о деле австрийского шпиона

По информации Der Standard, Отт был сотрудником ныне распущенного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT).

Недавно его фамилия фигурировала по делу бывшего члена правления платежной компании Wirecard Яна Марсалека, которому он помог создать шпионский центр для России в BVT.

Говорят, что Отт вместе с бывшим руководителем департамента BVT Мартином Вайсом получил информацию для Марсалека и России.

Причиной ареста стала информация из Великобритании о том, что летом 2022 года Отт передал российским спецслужбам — вероятно, ФСБ — зеркальное содержимое смартфонов трех бывших высокопоставленных чиновников МВД Австрии.

Угнанные смартфоны считаются устройствами Михаэля Клойбмюллера, который годами был главой кабинета в Министерстве внутренних дел, нынешнего директора федеральной полиции Михаэля Такача и Гернота Майера, директора Федерального ведомства иммиграции и убежища.

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