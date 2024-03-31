В Австрії ексагента спецслужби підозрюють у шпигунстві на користь РФ

Правоохоронці в Австрії затримали колишнього агента Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отта. Його підозрюють у шпигустві на користь РФ.

В Австрії затримано шпигуна, який працював на РФ

Справу Отта австрійська прокуратура розслідує з 2017 року.

Його звинувачують в зловживання службовим становищем, таємну розвідку на шкоду Австрії та порушення службової таємниці.

Перед його нещодавнім арештом стало відомо, що Отт передав російським шпигунам вміст мобільних телефонів високопосадовців. Також затримали колишнього зятя чоловіка, якого вважають причетним.

У їхніх місцях проживання провели обшуки.

Що відомо про справу австрійського шпигуна

За інформацією Der Standard, Отт був співробітником нині розпущеного Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT).

Нещодавно його прізвище фігурувало у справі колишнього члена правління платіжної компанії Wirecard Яна Марсалека, якому він допоміг створити шпигунський осередок для Росії в BVT.

Кажуть, що Отт разом із колишнім керівником департаменту BVT Мартіном Вайсом отримав інформацію для Марсалека та Росії.

Причиною арешту стала інформація з Великої Британії про те, що влітку 2022 року Отт передав російським спецслужбам — ймовірно, ФСБ — дзеркальний вміст смартфонів трьох колишніх високопосадовців МВС Австрії.

Викрадені смартфони вважаються пристроями Міхаеля Клойбмюллера, який роками був главою кабінету в Міністерстві внутрішніх справ, нинішнього директора федеральної поліції Міхаеля Такача та Гернота Майєра, директора Федерального відомства імміграції та притулку.