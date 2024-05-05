АТЕШ зафиксировал перемещение российских РСЗО «Град» из Крыма на оккупированную Херсонщину — видео

Участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружили боевую технику оккупантов, которую они переправляют в направлении Джанкоя.
АТЕШ разведал перемещение "Градов" оккупантов
Агенты движения сопротивления зафиксировали переброску состава реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" в сторону Херсонской области.
Не будем скрывать, что нам известно конечное место назначения этого состава. Мы точно знаем, где оккупанты их будут хранить. Поэтому жить им осталось недолго.
Что обнаружили партизаны в Крыму
Партизаны зафиксировали и провели анализ действий оккупантов неподалеку от села Изумрудное в Джанкойском районе.
Как отмечает АТЕШ, вся местность обставлена дневными и ночными камерами, с оружием, машинами в укрытиях и военными группами быстрого реагирования.
Представители движения сопротивления сообщают, что каждые 2 часа российские патрули совершают тщательный обход местности, опасаясь проникновения СОУ. В частности, проверяют не только сельские дороги и территорию у "зубов дракона", но и прочесывают лесную местность.
В то же время в АТЕШ отметили точные координаты объекта системы обороны РФ. 45.7529806, 34.4068106
Партизаны подчеркивают, что, несмотря на временную, частично господствующую ситуацию оккупантов на передовой, они все равно готовятся к будущей обороне городов на полуострове.
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