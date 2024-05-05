АТЕШ зафиксировал перемещение российских РСЗО «Град» из Крыма на оккупированную Херсонщину — видео

АТЕШ разведал перемещение "Градов" оккупантов

Агенты движения сопротивления зафиксировали переброску состава реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" в сторону Херсонской области.

Оккупационный режим продолжает восстанавливать советские системы вооружения для использования в войне против украинского народа. Мы фиксируем, что склады с техникой пустеют значительными темпами. Мы работаем над увеличением российских потерь, в чем нам помогают российские военные. Поделиться

Не будем скрывать, что нам известно конечное место назначения этого состава. Мы точно знаем, где оккупанты их будут хранить. Поэтому жить им осталось недолго.

Что обнаружили партизаны в Крыму

Партизаны зафиксировали и провели анализ действий оккупантов неподалеку от села Изумрудное в Джанкойском районе.

Как отмечает АТЕШ, вся местность обставлена дневными и ночными камерами, с оружием, машинами в укрытиях и военными группами быстрого реагирования.

Представители движения сопротивления сообщают, что каждые 2 часа российские патрули совершают тщательный обход местности, опасаясь проникновения СОУ. В частности, проверяют не только сельские дороги и территорию у "зубов дракона", но и прочесывают лесную местность.

В то же время в АТЕШ отметили точные координаты объекта системы обороны РФ. 45.7529806, 34.4068106

Партизаны подчеркивают, что, несмотря на временную, частично господствующую ситуацию оккупантов на передовой, они все равно готовятся к будущей обороне городов на полуострове.