В Крым прибывает большое количество ликвидированных и раненых солдат РФ — АТЕШ

Во временно оккупированном Джанкое партизаны зафиксировали прибытие большого количества раненых и ликвидированных окупантов из Херсонского направления.

Какая ситуация в Крыму

Как отмечает движение, на вокзале Джанкоя в Крыму партизаны фиксируют массовые перевозки раненых и "двухсотых" военных РФ с левого берега оккупированной Херсонской области.

Кроме того, агенты "АТЭШ" ежедневно фиксируют прибытие новых поездов с пополнением.

Российское военное руководство продолжает отправлять мобилизованных на фронт, где ВСУ их встретят и пополнят статистику потерь армии РФ, добавили партизаны. Поделиться

Потери русской армии в Украине за сутки

По данным Генштаба, за сутки ВСУ ликвидировали еще 970 российских военных, таким образом, общие потери РФ в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 477 430 солдат.

Также воины ВСУ уничтожили 13 танков, 19 ББМ и 30 артсистем врага.

Кроме того, в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по:

самоходному миномету 2С4 "Тюльпан",

пункта управления,

1 состава ГСМ,

5 районах сосредоточения личного состава противника.