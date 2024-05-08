В Крым прибывает большое количество ликвидированных и раненых солдат РФ — АТЕШ

Во временно оккупированном Джанкое партизаны зафиксировали прибытие большого количества раненых и ликвидированных окупантов из Херсонского направления.
Какая ситуация в Крыму
Как отмечает движение, на вокзале Джанкоя в Крыму партизаны фиксируют массовые перевозки раненых и "двухсотых" военных РФ с левого берега оккупированной Херсонской области.
Кроме того, агенты "АТЭШ" ежедневно фиксируют прибытие новых поездов с пополнением.
Потери русской армии в Украине за сутки
По данным Генштаба, за сутки ВСУ ликвидировали еще 970 российских военных, таким образом, общие потери РФ в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 477 430 солдат.
Также воины ВСУ уничтожили 13 танков, 19 ББМ и 30 артсистем врага.
Кроме того, в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по:
самоходному миномету 2С4 "Тюльпан",
пункта управления,
1 состава ГСМ,
5 районах сосредоточения личного состава противника.
Отметим, что за неделю, с 28 апреля по 5 мая, потери противника составили около 8110 человек личного состава. Также ВСУ "отминусовали" 1106 единиц вооружения и военной техники, самолет и 14 установок ПВО.
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