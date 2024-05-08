В Крым прибывает большое количество ликвидированных и раненых солдат РФ — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

В Крым прибывает большое количество ликвидированных и раненых солдат РФ — АТЕШ

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Источник:  АТЕШ

Во временно оккупированном Джанкое партизаны зафиксировали прибытие большого количества раненых и ликвидированных окупантов из Херсонского направления.

Какая ситуация в Крыму

Как отмечает движение, на вокзале Джанкоя в Крыму партизаны фиксируют массовые перевозки раненых и "двухсотых" военных РФ с левого берега оккупированной Херсонской области.

Кроме того, агенты "АТЭШ" ежедневно фиксируют прибытие новых поездов с пополнением.

Российское военное руководство продолжает отправлять мобилизованных на фронт, где ВСУ их встретят и пополнят статистику потерь армии РФ, добавили партизаны.

Потери русской армии в Украине за сутки

По данным Генштаба, за сутки ВСУ ликвидировали еще 970 российских военных, таким образом, общие потери РФ в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 477 430 солдат.

Также воины ВСУ уничтожили 13 танков, 19 ББМ и 30 артсистем врага.

Кроме того, в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по:

  • самоходному миномету 2С4 "Тюльпан",

  • пункта управления,

  • 1 состава ГСМ,

  • 5 районах сосредоточения личного состава противника.

Отметим, что за неделю, с 28 апреля по 5 мая, потери противника составили около 8110 человек личного состава. Также ВСУ "отминусовали" 1106 единиц вооружения и военной техники, самолет и 14 установок ПВО.

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