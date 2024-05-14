АТЕШ відстежив нові підрозділи ФСБ в окупованому Криму — фото

Рух кримськотатарського опору АТЕШ виявив у Джанкої нові підрозділи зі співробітниками ФСБ РФ для охорони військових об'єктів.
Росія перекинула додаткові підрозділи ФСБ до Джанкою
Партизани відстежують рух окупантів у окупованому Джанкої.
Про це повідомляє рух АТЕШ у Телеграмі.
Зазначається, що таке посилення заходів безпеки пов'язане з перекиданням військовослужбовців із завдань охорони на передову, особливо на Херсонський напрямок, де противник зазнає значних втрат.
Цей захід вказує на критичну ситуацію на фронті для ЗС Росії та спроби компенсувати втрати шляхом збільшення кількості боєздатних підрозділів, які були в "тилу".
Що виявили партизани в Криму
Як зазначають партизани, уся місцевість обставлена денними і нічними камерами, військовими зі зброєю, машинами в укриттях і військовими групами швидкого реагування.
Водночас в АТЕШ зазначили точні координати об'єкта системи оборони РФ — 45.7529806, 34.4068106
Партизани наголошують, що попри тимчасову, частково домінуючу ситуацію окупантів на передовій, вони все одно готуються до майбутньої оборони міст на півострові.
Вони прекрасно розуміють, що їм доведеться рано чи пізно оборонятися не тільки від СОУ, а й від наших людей у Криму. Крим буде деокуповано, і це неминуче!
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