АТЕШ відстежив нові підрозділи ФСБ в окупованому Криму — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ відстежив нові підрозділи ФСБ в окупованому Криму — фото

ФСБ у Джанкої
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ виявив у Джанкої нові підрозділи зі співробітниками ФСБ РФ для охорони військових об'єктів. 

Росія перекинула додаткові підрозділи ФСБ до Джанкою

Партизани відстежують рух окупантів у окупованому Джанкої.

Про це повідомляє рух АТЕШ у Телеграмі.

Агент АТЕШ повідомив, що до Джанкою прибули нові військові підрозділи, включаючи співробітників ФСБ, які задіяні для охорони військових об'єктів.

Зазначається, що таке посилення заходів безпеки пов'язане з перекиданням військовослужбовців із завдань охорони на передову, особливо на Херсонський напрямок, де противник зазнає значних втрат.

ФСБ в окупованому Джанкої

Цей захід вказує на критичну ситуацію на фронті для ЗС Росії та спроби компенсувати втрати шляхом збільшення кількості боєздатних підрозділів, які були в "тилу".

Що виявили партизани в Криму

Як зазначають партизани, уся місцевість обставлена денними і нічними камерами, військовими зі зброєю, машинами в укриттях і військовими групами швидкого реагування.

Представники руху опору повідомляють, що кожні 2 години російські патрулі здійснюють ретельний обхід місцевості, боячись проникнення СОУ. Зокрема, перевіряють не тільки сільські дороги та територію біля "зубів дракона", а й прочісують лісисту місцевість.

Водночас в АТЕШ зазначили точні координати об'єкта системи оборони РФ — 45.7529806, 34.4068106

Партизани наголошують, що попри тимчасову, частково домінуючу ситуацію окупантів на передовій, вони все одно готуються до майбутньої оборони міст на півострові.

Вони прекрасно розуміють, що їм доведеться рано чи пізно оборонятися не тільки від СОУ, а й від наших людей у Криму. Крим буде деокуповано, і це неминуче!

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