АТЕШ відстежив нові підрозділи ФСБ в окупованому Криму — фото

Рух кримськотатарського опору АТЕШ виявив у Джанкої нові підрозділи зі співробітниками ФСБ РФ для охорони військових об'єктів.

Росія перекинула додаткові підрозділи ФСБ до Джанкою

Партизани відстежують рух окупантів у окупованому Джанкої.

Про це повідомляє рух АТЕШ у Телеграмі.

Агент АТЕШ повідомив, що до Джанкою прибули нові військові підрозділи, включаючи співробітників ФСБ, які задіяні для охорони військових об'єктів. Поширити

Зазначається, що таке посилення заходів безпеки пов'язане з перекиданням військовослужбовців із завдань охорони на передову, особливо на Херсонський напрямок, де противник зазнає значних втрат.

ФСБ в окупованому Джанкої

Цей захід вказує на критичну ситуацію на фронті для ЗС Росії та спроби компенсувати втрати шляхом збільшення кількості боєздатних підрозділів, які були в "тилу".

Що виявили партизани в Криму

Як зазначають партизани, уся місцевість обставлена денними і нічними камерами, військовими зі зброєю, машинами в укриттях і військовими групами швидкого реагування.

Представники руху опору повідомляють, що кожні 2 години російські патрулі здійснюють ретельний обхід місцевості, боячись проникнення СОУ. Зокрема, перевіряють не тільки сільські дороги та територію біля "зубів дракона", а й прочісують лісисту місцевість. Поширити

Водночас в АТЕШ зазначили точні координати об'єкта системи оборони РФ — 45.7529806, 34.4068106

Партизани наголошують, що попри тимчасову, частково домінуючу ситуацію окупантів на передовій, вони все одно готуються до майбутньої оборони міст на півострові.