АТЕШ отследил новые подразделения ФСБ в оккупированном Крыму — фото

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружило в Джанкое новые подразделения с сотрудниками ФСБ РФ для охраны военных объектов.
Россия перебросила дополнительные подразделения ФСБ в Джанкой
Партизаны отслеживают движение оккупантов в оккупированном Джанкое.
Об этом сообщает движение АТЕШ в Телеграме.
Отмечается, что такое усиление мер безопасности связано с опрокидыванием военнослужащих с задач охраны на передовую, особенно на Херсонское направление, где противник несет значительные потери.
Эта мера указывает на критическую ситуацию на фронте для ВС России и попытки компенсировать потери путем увеличения количества боеспособных подразделений, которые были в "тылу".
Что обнаружили партизаны в Крыму
Как отмечают партизаны, вся местность оборудована дневными и ночными камерами, военными с оружием, машинами в укрытиях и военными группами быстрого реагирования.
В то же время в АТЕШ отметили точные координаты объекта системы обороны РФ. 45.7529806, 34.4068106
Партизаны отмечают, что, несмотря на временную, частично доминирующую ситуацию оккупантов на передовой, они все равно готовятся к будущей обороне городов на полуострове.
Они прекрасно понимают, что им придется рано или поздно защищаться не только от СОУ, но и наших людей в Крыму. Крым будет деоккупирован, и это неизбежно!
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