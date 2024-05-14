АТЕШ отследил новые подразделения ФСБ в оккупированном Крыму — фото

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружило в Джанкое новые подразделения с сотрудниками ФСБ РФ для охраны военных объектов.

Россия перебросила дополнительные подразделения ФСБ в Джанкой

Партизаны отслеживают движение оккупантов в оккупированном Джанкое.

Об этом сообщает движение АТЕШ в Телеграме.

Агент АТЕШ сообщил, что в Джанкой прибыли новые военные подразделения, включая сотрудников ФСБ, которые задействованы для охраны военных объектов. Поделиться

Отмечается, что такое усиление мер безопасности связано с опрокидыванием военнослужащих с задач охраны на передовую, особенно на Херсонское направление, где противник несет значительные потери.

ФСБ в оккупированном Джанкое

Эта мера указывает на критическую ситуацию на фронте для ВС России и попытки компенсировать потери путем увеличения количества боеспособных подразделений, которые были в "тылу".

Что обнаружили партизаны в Крыму

Как отмечают партизаны, вся местность оборудована дневными и ночными камерами, военными с оружием, машинами в укрытиях и военными группами быстрого реагирования.

Представители движения сопротивления сообщают, что каждые 2 часа российские патрули совершают тщательный обход местности, опасаясь проникновения СОУ. В частности, проверяют не только сельские дороги и территорию у "зубов дракона", но и прочесывают лесную местность. Поделиться

В то же время в АТЕШ отметили точные координаты объекта системы обороны РФ. 45.7529806, 34.4068106

Партизаны отмечают, что, несмотря на временную, частично доминирующую ситуацию оккупантов на передовой, они все равно готовятся к будущей обороне городов на полуострове.