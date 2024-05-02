Военные РФ жалуются на безумные потери в районе Часового Яра — перехват ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ жалуются на безумные потери в районе Часового Яра — перехват ГУР

ГУР
Уничтоженный танк РФ
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Военные оккупационной армии РФ жалуются на безумные потери в районе Часового Яра Донецкой области.

Что известно о жалобах военных армии РФ на мясорубку в районе Часового Яра

Как отмечается в перехваченном представителями Главного управления разведки Минобороны Украины разговоре одного из российских оккупантов, в России вербуют на преступную войну против Украины очень большое количество людей, которых украинские военные ликвидируют в районе Временного Яра.

Говорю, что народу набирают жест, а они все утилизируются в этом, Часовом Яру. Там же наступление идет. У вас стоит фронт, потому возможно и не видно. Просто сейчас, говорю, развесили всюду плакаты лям 200, разовые выплаты, льготы, — заявляет кремлевский захватчик.

Что известно о ситуации во Часовом Яру

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона, украинские военные контролируют ситуацию в Часовом Яру, однако она остается сложной.

Пока ситуация контролируется Силами обороны, она сложная, продолжаются бои. Что касается Часового Яра, то враг не оставляет попыток захватить этот город. Он продолжает уничтожать как Времен Яр, так и окрестные населенные пункты, — объяснил Волошин.

По его словам, россияне пытаются получить высоты, на которых стоит город, и окрестности города, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать оттуда Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, оккупационная армия РФ прибегает к тактике так называемых "банзай-штурмов" в районе Часового Яра.

Подразумевается, когда на вражескую технику загружается максимальное количество личного состава. Чтобы короткие дистанции преодолевать на максимальной скорости, пытаясь избежать украинских дронов, мин или артиллерии, — объясняет аналитик.

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