Военные оккупационной армии РФ жалуются на безумные потери в районе Часового Яра Донецкой области.
Что известно о жалобах военных армии РФ на мясорубку в районе Часового Яра
Как отмечается в перехваченном представителями Главного управления разведки Минобороны Украины разговоре одного из российских оккупантов, в России вербуют на преступную войну против Украины очень большое количество людей, которых украинские военные ликвидируют в районе Временного Яра.
Что известно о ситуации во Часовом Яру
По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона, украинские военные контролируют ситуацию в Часовом Яру, однако она остается сложной.
По его словам, россияне пытаются получить высоты, на которых стоит город, и окрестности города, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать оттуда Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск.
По словам военного эксперта Владислава Селезнева, оккупационная армия РФ прибегает к тактике так называемых "банзай-штурмов" в районе Часового Яра.
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