Військові РФ жаліються на шалені втрати в районі Часового Яру — перехоплення ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ жаліються на шалені втрати в районі Часового Яру — перехоплення ГУР

ГУР
Знищений танк армії РФ

Військові окупаційної армії РФ жаліються на шалені втрати в районі Часового Яру на Донеччині. 

Що відомо про скарги військових армії РФ на м’ясорубку в районі Часового Яру

Як зазначається у перехопленній представниками Головного управління розвідки Міноборони України розмові одного з російських окупантів, в Росії вербують на злочинну війну проти України дуже велику кількість людей, яких українські військові ліквідують в районі Часового Яру.

Кажу, що народу набирають жесть, а вони усі утилізуються в цьому, Часовому Яру. Там же наступ йде. У вас стоїть фронт, тому можливо й не видно. Просто зараз, кажу, розвісили усюди плакати лям 200, одноразові виплати, пільги, — заявляє кремлівський загарбник.

Що відомо про ситуацію у Часовому Ярі

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина в ефірі телемарафону, наразі українські військові контролюють ситуацію в Часовому Ярі, проте вона залишається складною.

Наразі ситуація контролюється Силами оборони, вона складна, тривають бої. Що стосується Часового Яру, то ворог не полишає спроб захопити це місто. Він продовжує знищувати як Часів Яр, так і навколишні населені пункти, — пояснив Волошин.

За його словами, росіяни намагаються здобути висоти, на яких стоїть місто, та околиці міста, щоб вести подальшу боротьбу за території та обстрілювати звідти Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, окупаційна армія РФ вдається до тактики так званих “банзай-штурмів” в районі Часового Яру.

Мається на увазі, коли на ворожу техніку завантажується максимальна кількість особового складу. Щоб короткі дистанції долати на максимальній швидкості, намагаючись уникнути українських дронів, мін чи артилерії, — пояснює аналітик.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ провалила наступ у напрямку Красногорівки
Знищений танк армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ зазнає шалених втрат через відчайдушні штурми в районі Часового Яру
Військовий ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ максимально посилює тиск на позиції ЗСУ перед надходженням допомоги від США — The Hill
Армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?