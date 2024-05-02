Військові окупаційної армії РФ жаліються на шалені втрати в районі Часового Яру на Донеччині.
Що відомо про скарги військових армії РФ на м’ясорубку в районі Часового Яру
Як зазначається у перехопленній представниками Головного управління розвідки Міноборони України розмові одного з російських окупантів, в Росії вербують на злочинну війну проти України дуже велику кількість людей, яких українські військові ліквідують в районі Часового Яру.
Що відомо про ситуацію у Часовому Ярі
За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина в ефірі телемарафону, наразі українські військові контролюють ситуацію в Часовому Ярі, проте вона залишається складною.
За його словами, росіяни намагаються здобути висоти, на яких стоїть місто, та околиці міста, щоб вести подальшу боротьбу за території та обстрілювати звідти Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ.
За словами військового експерта Владислава Селезньова, окупаційна армія РФ вдається до тактики так званих “банзай-штурмів” в районі Часового Яру.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-