Військові окупаційної армії РФ жаліються на шалені втрати в районі Часового Яру на Донеччині.

Що відомо про скарги військових армії РФ на м’ясорубку в районі Часового Яру

Як зазначається у перехопленній представниками Головного управління розвідки Міноборони України розмові одного з російських окупантів, в Росії вербують на злочинну війну проти України дуже велику кількість людей, яких українські військові ліквідують в районі Часового Яру.

Кажу, що народу набирають жесть, а вони усі утилізуються в цьому, Часовому Яру. Там же наступ йде. У вас стоїть фронт, тому можливо й не видно. Просто зараз, кажу, розвісили усюди плакати лям 200, одноразові виплати, пільги, — заявляє кремлівський загарбник. Поширити

Що відомо про ситуацію у Часовому Ярі

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина в ефірі телемарафону, наразі українські військові контролюють ситуацію в Часовому Ярі, проте вона залишається складною.

Наразі ситуація контролюється Силами оборони, вона складна, тривають бої. Що стосується Часового Яру, то ворог не полишає спроб захопити це місто. Він продовжує знищувати як Часів Яр, так і навколишні населені пункти, — пояснив Волошин. Поширити

За його словами, росіяни намагаються здобути висоти, на яких стоїть місто, та околиці міста, щоб вести подальшу боротьбу за території та обстрілювати звідти Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, окупаційна армія РФ вдається до тактики так званих “банзай-штурмів” в районі Часового Яру.