Десантники ЗСУ знищили 11 одиниць бронетехніки армії РФ на Донеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Десантники ЗСУ знищили 11 одиниць бронетехніки армії РФ на Донеччині — відео

Десантники ЗСУ
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Джерело:  online.ua

Російські військові намагалися раптово атакувати позиції миколаївських десантників. Але це їм не вдалося. По вчасно виявленій колоні одразу почали працювати артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси.

Десантники 79-ї ОДШ за один бій уразили 11 одиниць бронетехніки армії РФ

Миколаївські десантники в одному бою знищили 11 одиниць бронетехніки ворога в районі Новомихайлівки на Донеччині.

Про це повідомляє служба звʼязків з громадськістю 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у Фейсбуці.

Від прицільного вогню не допомогли навіть захисні металеві «навари» на танках. Ще кілька одиниць ворожого залізяччя ефектно підірвалось на мінах.

Після кількаденного зализування ран ворог знову пішов у масовану атаку. Одночасно 17 одиниць бронетехніки залучили окупанти в районі Новомихайлівки — таврійські десантники 11 одиниць знищили.

Завдяки вправності та злагодженій роботі наших воїнів чотири танки, шість бойових машин піхоти та броньована ремонтно-евакуаційна машина залишились на полі бою. Решта техніки втекла.

Нагадаємо, що воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили 314 одиниць ворожої техніки за шість місяців бойових дій у районі Новомихайлівки Донецької області.

Що відомо про скарги військових армії РФ на м’ясорубку в районі Часового Яру

Військові окупаційної армії РФ жаліються на шалені втрати в районі Часового Яру на Донеччині. 

Як зазначається у перехопленній представниками Головного управління розвідки Міноборони України розмові одного з російських окупантів, в Росії вербують на злочинну війну проти України дуже велику кількість людей, яких українські військові ліквідують в районі Часового Яру.

Кажу, що народу набирають жесть, а вони усі утилізуються в цьому, Часовому Яру. Там же наступ йде. У вас стоїть фронт, тому можливо й не видно. Просто зараз, кажу, розвісили усюди плакати лям 200, одноразові виплати, пільги, — заявляє кремлівський загарбник.

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