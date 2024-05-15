ВСУ удалось сорвать наступление армии РФ под Авдеевкой — Bild

Согласно данным немецких журналистов, украинские защитники смогли остановить продвижение российских окупантов на еще одном участке фронта в Донецкой области.

Солдаты РФ не смогли прорваться под Авдеевкой

Редакция издания Bild обращает внимание на то, что еще 2 недели назад армия РФ совершила прорыв северо-западнее Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино.

Позже российским захватчикам удалось расширить образовавшийся плацдарм, захватив села Соловьево, Архангельское, Керамик, Новокалиново, Новобахмутовку.

Однако по состоянию на 15 мая бойцы ВСУ смогли перебросить на этот участок подкрепление и остановить наступление ВС РФ.

Фото: Bild

По словам аналитика немецкого издания Юлиана Репке, сейчас четко видно, что на участках, куда прибывают западные снаряды, украинским защитникам удалось остановить и сдержать россиян, как это было до декабря 2023 года.

Но и под Авдеевкой, где украинцы полагаются на собственные дроны-камикадзе, за последние две недели им практически удалось остановить россиян. Те больше не могут продвигаться, фронт стабилизировался, — подчеркнул эксперт. Поделиться

Что известно о ситуации на фронте 15 мая

Сейчас российские захватчики концентрируют свои усилия на Купянском и Покровском направлениях. Там они совершили 52 атаки на бойцов ВСУ.

Украинские воины сдерживают врага, активно работают средства огневого поражения и беспилотные системы.

Также армия РФ ударила по городу Николаеву и по центру Херсона.