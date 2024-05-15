ЗСУ вдалося зірвати наступ армії РФ під Авдіївкою — Bild
Категорія
Україна
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ЗСУ вдалося зірвати наступ армії РФ під Авдіївкою — Bild

ЗСУ
Джерело:  Bild

Згідно з даними німецьких журналістів, українські захисники змогли зупинити просування російських окупантів на ще одній ділянці фронту у Донецькій області.

Солдати РФ не змогли прорватися під Авдіївкою

Редакція видання Bild звертає увагу на те, що ще 2 тижні тому армія РФ здійснила прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине.

Пізніше російським загарбникам вдалося розширити утворений плацдарм, захопивши села Соловйове, Архангельське, Керамік, Новокалинове, Новобахмутівку.

Проте станом на 15 травня бійці ЗСУ змогли перекинути на цю ділянку підкріплення і зупинити наступ ЗС РФ.

Фото: Bild

За словами аналітика німецького видання Юліана Рьопке, чітко видно, що на ділянках, куди прибувають західні снаряди, українським захисникам вдалося зупинити і стримати росіян, як це було до грудня 2023 року.

Але й під Авдіївкою, де українці покладаються на власні дрони-камікадзе, за останні два тижні їм практично вдалося зупинити росіян. Ті більше не можуть просуватися, фронт здебільшого стабілізувався, — наголосив експерт.

Що відомо про ситуацію на фронті 15 травня

Наразі російські загарбники концентрують свої зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках. Там вони здійснили 52 атаки на бійців ЗСУ.

Українські воїни стримують ворога, активно працюють засоби вогневого ураження та безпілотні системи.

Також армія РФ вдарила по місту Миколаїв, а також по середмістю Херсона.

На Харківському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення. Противник робить спроби потіснити наші підрозділи в районі Вовчанська. Наші воїни дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю, — повідомляє Генштаб ЗСУ.

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