Радник президента Естонії з національної безпеки країни Мадіс Ролл офіційно підтвердив, що влада його країни активно обговорює можливість відправки своїх військ у західну Україну.

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Як заявив Мадіс Ролл в інтерв'ю Breaking Defense , станом на сьогодні офіційний Таллінн проводить аналіз такого можливого кроку.

Він також наголосив, що його країна хотіла б вчиняти такі дії в рамках повної місії НАТО — "щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість".

Однак, попри це, Естонія також готова діяти у складі меншої коаліції.

Обговорення тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати себе в тому, що ми можемо зробити, — наголосив радник президента. Поширити

На його переконання, цілком можливо, члени Альянсу, які виступають проти такого кроку, можуть згодом змінити свою думку.

Варто звернути увагу на те, що нещодавно очільник естонських сил оборони генерал Мартін Херем заявив, що кілька місяців тому в армії обговорювали питання про відправлення військ на захід України для виконання таких робіт, як медичне обслуговування, логістика або протиповітряна оборона деяких західних міст.

Однак ця ідея спровокувала громадське обурення й після цього дискусії завершилися.

У Польщі прокоментували можливе введення військ в Україну

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський поділився своїм прогнозом щодо того, чи наважиться російський диктатор Володимир Путін розпочати війну проти НАТО, і чи збирається Польща відправляти війська для допомоги Україні.

На його переконання, правильно було б поставити нелегітимного главу Кремля в ситуацію, в якій він не впевнений, що буде робити Захід, замість того, щоб заздалегідь виключати певні розвитки подій.

Ми не будемо показувати свої карти. Ми дозволимо президенту Путіну гадати, що ми будемо робити. Ми витрачаємо (на оборону) найбільшу частину нашого ВВП в НАТО — 4%, а наступного року можемо витратити більше. Радослав Сікорський Очільник МЗС Польщі

За словами дипломата, він не вважає Путіна настільки необачним, щоб той напав на країну-члена НАТО.