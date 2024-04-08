Підтримка України. Люксембург та Естонія оголосили про внески в ІТ-коаліцію

У Люксембурзі відбулося друге засідання Керівної групи ІТ-коаліції, на якій зібралися представники 11 держав-учасниць, семи спостерігачів, Європейського союзу та НАТО.

Друге засідання Керівної групи ІТ-коаліції підтримки України: що відомо

У Міноборони України зазначили, що керівники IТ-коаліції створили чотири тематичні експертні групи для обміну експертизою.

Кілька держав, зокрема Естонія та Люксембург, оголосили про подальші фінансові внески.

Під час зустрічі учасники ознайомилися зі статусом поточних закупівель і пріоритетів на 2024 рік. Працювали над дорожньою картою для планування закупівель у 2024 році та наступних роках. Ця дорожня карта дозволяє краще координувати та планувати внески учасників.

За словами заступниці глави МО Катерини Черногоренко, всі внески партнерів допомагають закривати критичні потреби українських військових та ІТ-інфраструктури. Посадовиця запросила більше держав доєднуватися до цієї ініціативи та не зупинятися у підтримці.

ІТ-коаліція є важливою частиною підтримки України, оскільки допомагає зміцнити технологічну перевагу на полі бою. Туулі Дунетон Замміністра оборони Естонії

З часу останньої зустрічі Керівної групи у лютому, нам вдалося прискорити процеси закупівель. Ми розмістили перші замовлення, та перші поставки вже в дорозі. Технології можуть змінювати гру і мати прямий вплив на операції, — підсумував директор з питань озброєння Люксембургу Гі Хоффман. Поширити

Естонія допоможе Україні зі снарядами

Естонія знайшла можливість придбати для ЗСУ снаряди і ракети на суму близько двох-трьох мільярдів євро, якщо союзники нададуть на це кошти.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Postimees.