Поддержка Украины. Люксембург и Эстония объявили о вкладах в IТ-коалицию

В Люксембурге состоялось второе заседание Руководящей группы IТ-коалиции, на котором собрались представители 11 государств-участников, семи наблюдателей, Европейского союза и НАТО.
Второе заседание Руководящей группы IТ-коалиции поддержки Украины: что известно
В Минобороны Украины отметили, что руководители IТ-коалиции создали четыре тематических экспертных группы для обмена экспертизой.
Несколько государств, включая Эстонию и Люксембург, объявили о дальнейших финансовых взносах.
В ходе встречи участники ознакомились со статусом текущих закупок и приоритетов на 2024 год. Работали над дорожной картой для планирования закупок в 2024 и последующих годах. Эта дорожная карта позволяет лучше координировать и планировать вклады участников.
По словам замглавы МО Екатерины Черногоренко, все взносы партнеров помогают закрывать критические потребности украинских военных и ИТ-инфраструктуры. Чиновница пригласила больше государств присоединяться к этой инициативе и не останавливаться в поддержке.
Эстония поможет Украине со снарядами
Эстония нашла возможность приобрести для ВСУ снаряды и ракеты на сумму около двух-трех миллиардов евро, если союзники предоставят на это средства.
Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Postimees .
Учитывая цены на снаряды, по оценкам издания, речь может идти о примерно одном миллионе снарядов и ракет для РОВД "Град". Такое количество помогло бы украинской армии продержаться до конца года.
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