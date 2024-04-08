Поддержка Украины. Люксембург и Эстония объявили о вкладах в IТ-коалицию
Категория
Политика
Дата публикации

Поддержка Украины. Люксембург и Эстония объявили о вкладах в IТ-коалицию

Минобороны Украины
Эстония и Люксембург
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В Люксембурге состоялось второе заседание Руководящей группы IТ-коалиции, на котором собрались представители 11 государств-участников, семи наблюдателей, Европейского союза и НАТО.

Второе заседание Руководящей группы IТ-коалиции поддержки Украины: что известно

В Минобороны Украины отметили, что руководители IТ-коалиции создали четыре тематических экспертных группы для обмена экспертизой.

Несколько государств, включая Эстонию и Люксембург, объявили о дальнейших финансовых взносах.

В ходе встречи участники ознакомились со статусом текущих закупок и приоритетов на 2024 год. Работали над дорожной картой для планирования закупок в 2024 и последующих годах. Эта дорожная карта позволяет лучше координировать и планировать вклады участников.

По словам замглавы МО Екатерины Черногоренко, все взносы партнеров помогают закрывать критические потребности украинских военных и ИТ-инфраструктуры. Чиновница пригласила больше государств присоединяться к этой инициативе и не останавливаться в поддержке.

ИТ-коалиция — важная часть поддержки Украины, поскольку помогает укрепить технологическое преимущество на поле боя.

Туули Дунетон

Туули Дунетон

Замминистра обороны Эстонии

Со времени последней встречи руководящей группы в феврале нам удалось ускорить процессы закупок. Мы разместили первые заказы и первые поставки уже в пути. Технологии могут менять игру и иметь прямое влияние на операции, — подытожил директор по вооружению Люксембурга Ги Хоффман.

Эстония поможет Украине со снарядами

Эстония нашла возможность приобрести для ВСУ снаряды и ракеты на сумму около двух-трех миллиардов евро, если союзники предоставят на это средства.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Postimees .

Учитывая цены на снаряды, по оценкам издания, речь может идти о примерно одном миллионе снарядов и ракет для РОВД "Град". Такое количество помогло бы украинской армии продержаться до конца года.

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