Естонія передала Україні два патрульні катери

Естонія в координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі.

Україна отримала катери від Естонії

Як повідомили в Міноборони Естонії, катери допоможуть Україні забезпечити життєво важливі морські маршрути та захистити свої води від російської агресії.

Here we go again! #Estonia 🇪🇪 has delivered two patrol boats to #Ukraine 🇺🇦 in coordination with ally #Denmark 🇩🇰. Such aid helps Ukraine secure vital sea lines and defend its waters to #StopRussianAggression. pic.twitter.com/Zh4KLXs2En — MoD Estonia (@MoD_Estonia) April 26, 2024

Модель катерів відомство не називає, але до свого повідомлення прикріпило фото сторожового катера EML Roland. ВМС Естонії ще має подібний катер EML Risto.

Обидва були взяті на озброєння у 2020 році. Їх побудувала компанія Baltic Workboats (BWB). Ці катери призначені для роботи в екстремальних погодних умовах і доволі маневрені. На озброєнні у них два великокаліберні кулемети калібру 12,7 мм та дистанційно керована бойова станція FN Sea deFNder (12,7 мм).

Допомога Україні від Естонії

Раніше Естонія надала Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни й гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби звʼязку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо) та сухі пайки.

Крім того, Естонія не лише надає Україні зброю, але й співпрацює з іншими країнами для посилення цієї допомоги. Так, у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією було передано польові госпіталі.