Эстония передала Украине два патрульных катера

Эстония в координации с Данией передала Украине два патрульных катера для защиты морских путей в Черном море.
Украина получила катера от Эстонии
Как сообщили в Минобороны Эстонии, катера помогут Украине обеспечить жизненно важные морские маршруты и оградить свои воды от российской агрессии.
Модель катеров ведомство не называет, но к своему сообщению прикрепило фото сторожевого катера EML Roland. ВМС в Эстонии еще имеет подобный катер EML Risto.
Оба были взяты на вооружение в 2020 году. Их выстроила компания Baltic Workboats (BWB). Эти катера предназначены для работы в экстремальных погодных условиях и достаточно маневренны. На вооружении у них два крупнокалиберных пулемета калибра 12,7 мм и дистанционно управляемая боевая станция FN Sea deFNder (12,7 мм).
Помощь Украине от Эстонии
Ранее Эстония предоставила Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины и гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты (шлемы и т.п.) и сухие пайки.
Кроме того, Эстония не только дает Украине оружие, но и сотрудничает с другими странами для усиления этой помощи. Так, в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией переданы полевые госпитали.
20 марта Эстония объявила о новом пакете военной помощи в 20 млн евро. Туда вошли безоткатные пушки, взрывчатка, разные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы и снайперское снаряжение.
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