Эстония передала Украине два патрульных катера

Эстония в координации с Данией передала Украине два патрульных катера для защиты морских путей в Черном море.

Украина получила катера от Эстонии

Как сообщили в Минобороны Эстонии, катера помогут Украине обеспечить жизненно важные морские маршруты и оградить свои воды от российской агрессии.

Here we go again! #Estonia 🇪🇪 has delivered two patrol boats to #Ukraine 🇺🇦 in coordination with ally #Denmark 🇩🇰. Such aid helps Ukraine secure vital sea lines and defend its waters to #StopRussianAggression. pic.twitter.com/Zh4KLXs2En — MoD Estonia (@MoD_Estonia) April 26, 2024

Модель катеров ведомство не называет, но к своему сообщению прикрепило фото сторожевого катера EML Roland. ВМС в Эстонии еще имеет подобный катер EML Risto.

Оба были взяты на вооружение в 2020 году. Их выстроила компания Baltic Workboats (BWB). Эти катера предназначены для работы в экстремальных погодных условиях и достаточно маневренны. На вооружении у них два крупнокалиберных пулемета калибра 12,7 мм и дистанционно управляемая боевая станция FN Sea deFNder (12,7 мм).

Помощь Украине от Эстонии

Ранее Эстония предоставила Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины и гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты (шлемы и т.п.) и сухие пайки.

Кроме того, Эстония не только дает Украине оружие, но и сотрудничает с другими странами для усиления этой помощи. Так, в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией переданы полевые госпитали.