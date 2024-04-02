Эстония планирует закупить 18 САУ Caesar и построить новый военный корабль
Категория
Мир
Дата публикации

Эстония планирует закупить 18 САУ Caesar и построить новый военный корабль

техника
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Источник:  Postimees

Силы обороны Эстонии могут получить 18 современных французских бронетранспортеров Caesar.

Что известно о военных закупках Эстонии

Как сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, 155-миллиметровые колесные пушки являются важнейшей закупкой вооружений в пакете усиления обороны.

Планируется сформировать отдельный батальон из 18 орудий, находящийся под непосредственным командованием 1-й дивизии.

В настоящее время Силы обороны Эстонии располагают 24 гусеничными мобильными артиллерийскими установками, а также приобретенной в Южной Корее 155-миллиметровой пушкой K9 Kõu. Согласно контракту, в ближайшие годы оттуда будет поставлено еще 12 единиц.

Все возможности дальнего действия будут сосредоточены в дивизии, потому что именно дивизия будет в любом случае определять поле боя. Для того чтобы обладать быстрым и гибким потенциалом дальнего действия, мы закупим дополнительную колесную артиллерию. Это направление, эта бригада, где нам нужна помощь во время войны, получит эту поддержку. На гусеницах особо не поманеврируешь.

Ханно Певкур

Ханно Певкур

Министр обороны Эстонии

Минобороны Эстонии выступило с заявлением о введении войск НАТО в Украину

По словам главы Минобороны Эстонии Анно Певкура, военные стран НАТО не будут участвовать в боевых действиях в развязанной Россией преступной войне против Украины, однако могут участвовать в учебных миссиях.

Певкур отметил, что каждая страна-член НАТО имеет военный персонал в Украине, который состоит из атташе и лиц, которые находятся на украинской территории не на постоянной основе.

Глава Минобороны Эстонии также прокомментировал последние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о вероятности отправки войск в Украину.

Певкур отметил, что Макрон говорил о проведении обучающих миссий.

Мы учим украинских солдат в Великобритании, 1,5 тыс. украинцев уже прошли обучение в Эстонии, а еще большее количество — в Польше. Вопрос следующий: могли бы мы сделать то же в Украине, чтобы ускорить процесс обучения, ведь каждое путешествие через границу занимает определенное время? Но это не значит, что европейские солдаты будут сражаться в окопах в Украине, — отметил глава военного ведомства Эстонии.

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