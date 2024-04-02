Эстония планирует закупить 18 САУ Caesar и построить новый военный корабль

Силы обороны Эстонии могут получить 18 современных французских бронетранспортеров Caesar.
Что известно о военных закупках Эстонии
Как сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, 155-миллиметровые колесные пушки являются важнейшей закупкой вооружений в пакете усиления обороны.
Планируется сформировать отдельный батальон из 18 орудий, находящийся под непосредственным командованием 1-й дивизии.
В настоящее время Силы обороны Эстонии располагают 24 гусеничными мобильными артиллерийскими установками, а также приобретенной в Южной Корее 155-миллиметровой пушкой K9 Kõu. Согласно контракту, в ближайшие годы оттуда будет поставлено еще 12 единиц.
Минобороны Эстонии выступило с заявлением о введении войск НАТО в Украину
По словам главы Минобороны Эстонии Анно Певкура, военные стран НАТО не будут участвовать в боевых действиях в развязанной Россией преступной войне против Украины, однако могут участвовать в учебных миссиях.
Певкур отметил, что каждая страна-член НАТО имеет военный персонал в Украине, который состоит из атташе и лиц, которые находятся на украинской территории не на постоянной основе.
Глава Минобороны Эстонии также прокомментировал последние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о вероятности отправки войск в Украину.
Певкур отметил, что Макрон говорил о проведении обучающих миссий.
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