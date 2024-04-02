Естонія планує закупити 18 САУ Caesar та побудувати новий військовий корабель

Усі можливості дальньої дії будуть зосереджені в дивізії, тому що саме дивізія в будь-якому разі визначатиме поле бою. Для того щоб мати швидкий і гнучкий потенціал дальньої дії, ми закупимо додаткову колісну артилерію. Цей напрямок, ця бригада, де нам потрібна допомога [під час війни], отримає цю підтримку. На гусеницях особливо не поманевруєш.