Естонія планує закупити 18 САУ Caesar та побудувати новий військовий корабель

Сили оборони Естонії можуть отримати 18 сучасних французьких бронетранспортерів типу Caesar.
Що відомо про військові закупи Естонії
Як повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, 155-міліметрові колісні гармати є найважливішою закупівлею озброєнь у пакеті посилення оборони.
Планується сформувати окремий батальйон із 18 гармат, який перебуватиме під безпосереднім командуванням 1-ї дивізії.
Наразі Сили оборони Естонії мають у своєму розпорядженні 24 гусеничні мобільні артилерійські установки, а також придбану в Південній Кореї 155-міліметрову гармату K9 Kõu. Згідно з контрактом, у найближчі роки звідти буде поставлено ще 12 одиниць.
Міноборони Естонії виступило з заявою щодо введення військ НАТО в Україну
За словами глави Міноборони Естонії Ганно Певкура, військові країн НАТО не прийматимуть участі у бойових діях у розв'язаній Росією злочинній війні проти України, однак можуть брати участь у навчальних місіях.
Певкур зазначив, що наразі кожна країна-член НАТО має військовий персонал в Україні, який складається з аташе та осіб, які перебувають на українській території не на постійній основі.
Глава Міноборони Естонії також прокоментував останні заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо ймовірності відправки військ в Україну.
Певкур зазначив, що Макрон говорив про проведення навчальних місій.
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