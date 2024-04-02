Естонія планує закупити 18 САУ Caesar та побудувати новий військовий корабель
Категорія
Світ
Дата публікації

Естонія планує закупити 18 САУ Caesar та побудувати новий військовий корабель

техніка
Джерело:  Postimees

Сили оборони Естонії можуть отримати 18 сучасних французьких бронетранспортерів типу Caesar.

Що відомо про військові закупи Естонії

Як повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, 155-міліметрові колісні гармати є найважливішою закупівлею озброєнь у пакеті посилення оборони.

Планується сформувати окремий батальйон із 18 гармат, який перебуватиме під безпосереднім командуванням 1-ї дивізії.

Наразі Сили оборони Естонії мають у своєму розпорядженні 24 гусеничні мобільні артилерійські установки, а також придбану в Південній Кореї 155-міліметрову гармату K9 Kõu. Згідно з контрактом, у найближчі роки звідти буде поставлено ще 12 одиниць.

Усі можливості дальньої дії будуть зосереджені в дивізії, тому що саме дивізія в будь-якому разі визначатиме поле бою. Для того щоб мати швидкий і гнучкий потенціал дальньої дії, ми закупимо додаткову колісну артилерію. Цей напрямок, ця бригада, де нам потрібна допомога [під час війни], отримає цю підтримку. На гусеницях особливо не поманевруєш.

Ханно Певкур

Ханно Певкур

Міністр оборони Естонії

Міноборони Естонії виступило з заявою щодо введення військ НАТО в Україну

За словами глави Міноборони Естонії Ганно Певкура, військові країн НАТО не прийматимуть участі у бойових діях у розв'язаній Росією злочинній війні проти України, однак можуть брати участь у навчальних місіях. 

Певкур зазначив, що наразі кожна країна-член НАТО має військовий персонал в Україні, який складається з аташе та осіб, які перебувають на українській території не на постійній основі.

Глава Міноборони Естонії також прокоментував останні заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо ймовірності відправки військ в Україну.

Певкур зазначив, що Макрон говорив про проведення навчальних місій.

Ми навчаємо українських солдатів у Великій Британії, 1,5 тис українців уже пройшли навчання в Естонії, а ще більша кількість — у Польщі. Питання наступне: чи могли б ми зробити те саме в Україні, щоб прискорити процес навчання, адже кожна подорож через кордон займає певний час? Але це не означає, що європейські солдати битимуться в окопах в Україні, — зазначив очільник військового відомства Естонії.

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