Эстония уже обсуждает введение своих войск в Украину

Советник президента Эстонии по национальной безопасности страны Мадис Ролл официально подтвердил, что власти его страны активно обсуждают возможность отправки своих войск в западную Украину.

Эстония заинтересовалась предложением Макрона касательно Украины

Как заявил Мадис Ролл в интервью Breaking Defense , по состоянию на сегодняшний день официальный Таллинн проводит анализ возможного шага в эту сторону.

Он также подчеркнул, что его страна хотела бы совершать такие действия в рамках полной миссии НАТО — "чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решительность".

Однако, несмотря на это, Эстония также готова действовать в составе меньшей коалиции.

Обсуждения продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать себя в том, что мы можем сделать, — подчеркнул советник президента. Поделиться

По его убеждению, вполне возможно, что члены Альянса, выступающие против такого шага, могут впоследствии изменить свое мнение.

Следует обратить внимание на то, что недавно глава эстонских сил обороны генерал Мартин Херем заявил, что несколько месяцев назад в армии обсуждали вопросы об отправке войск на запад Украины для выполнения таких работ, как медицинское обслуживание, логистика или противовоздушная оборона некоторых западных городов.

Однако эта идея спровоцировала общественное возмущение, и после этого дискуссии завершились.

В Польше прокомментировали возможный ввод войск в Украину

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский поделился своим прогнозом относительно того, решится ли российский диктатор Владимир Путин начать войну против НАТО и собирается ли Польша отправлять войска для помощи Украине.

По его убеждению, правильно было бы поставить нелегитимного главу Кремля в ситуацию, в которой он не уверен, что будет делать Запад вместо того, чтобы заранее исключать определенные развития событий.

Мы не будем показывать свои карты. Мы позволим президенту Путину полагать, что мы будем делать. Мы тратим (на оборону) наибольшую часть нашего ВВП в НАТО — 4%, а в следующем году можем потратить больше. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

По словам дипломата, он не считает Путина столь опрометчивым, чтобы тот напал на страну-члена НАТО.