Россия глушит GPS над Балтикой. Латвия, Литва и Эстония бьют тревогу

Россия регулярно глушит сигналы GPS в районе Балтийского моря, что представляет опасность для гражданской авиации.
Страны Балтии бьют тревогу из-за гибридной атаки РФ
Подобная ситуация недопустима.
Об этом в разговоре с Financial Times заявили министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна добавил, что страны Балтии считают глушение GPS-сигналов «гибридной атакой РФ», представляющей опасность для их граждан.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже добавила, что страны Балтии "серьезно относятся к инцидентам" с GPS и "контактируют с коллегами из других государств" по этому вопросу.
Помехи для авиации от действий РФ
По оценкам экспертов, за последние месяцы из-за препятствий GPS пострадали десятки тысяч гражданских авиарейсов.
В частности, 25 и 26 апреля два самолета авиакомпании Finnair, следовавших из Хельсинки в Тарту в Эстонии, были вынуждены вернуться в аэропорт вылета из-за таких препятствий.
Высокопоставленный чиновник в разговоре с FT предположил, что Россия может глушить GPS-сигналы, чтобы защитить Калининград от потенциальных атак украинских беспилотников.
По данным журналистов, сигнал GPS отсутствовал примерно 30 минут, когда самолет Dassault 900LX Falcon пролетал над Балтийским морем возле Калининградской области.
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