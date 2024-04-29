Россия глушит GPS над Балтикой. Латвия, Литва и Эстония бьют тревогу

Россия регулярно глушит сигналы GPS в районе Балтийского моря, что представляет опасность для гражданской авиации.

Страны Балтии бьют тревогу из-за гибридной атаки РФ

Подобная ситуация недопустима.

Об этом в разговоре с Financial Times заявили министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

Если кто-то выключит фары, пока вы едете ночью, это становится опасным. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасна, чтобы ее игнорировать. Габриелюс Ландсбергис Министр иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна добавил, что страны Балтии считают глушение GPS-сигналов «гибридной атакой РФ», представляющей опасность для их граждан.

Мы определенно обсудим это с нашими союзниками. Поделиться

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже добавила, что страны Балтии "серьезно относятся к инцидентам" с GPS и "контактируют с коллегами из других государств" по этому вопросу.

Помехи для авиации от действий РФ

По оценкам экспертов, за последние месяцы из-за препятствий GPS пострадали десятки тысяч гражданских авиарейсов.

В частности, 25 и 26 апреля два самолета авиакомпании Finnair, следовавших из Хельсинки в Тарту в Эстонии, были вынуждены вернуться в аэропорт вылета из-за таких препятствий.

Высокопоставленный чиновник в разговоре с FT предположил, что Россия может глушить GPS-сигналы, чтобы защитить Калининград от потенциальных атак украинских беспилотников.

В марте издание The Times сообщило, что Россия могла заглушить GPS-сигнал самолету Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на котором министр обороны Грант Шаппс возвращался из Польши на родину. Поделиться

По данным журналистов, сигнал GPS отсутствовал примерно 30 минут, когда самолет Dassault 900LX Falcon пролетал над Балтийским морем возле Калининградской области.